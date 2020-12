Agencias de viajes creen que la mitad no volverá a abrir tras crisis Covid y dicen que "de la Junta seguimos sin ayuda"

SEVILLA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las agencias de viajes han señalado este jueves que si en estos momentos "un 80% se encuentran cerradas" prevén que "más de un 50% pensamos que no van a volver", mientras han trasladado que de "la Junta de Andalucía seguimos sin tener ayudas", según ha puesto de manifiesto una representante de la Asociación de Profesionales Autónomos y Empresarios de Agencias de Viajes de Sevilla y Andalucía, Paula Velasco, durante una concentración en Sevilla que formaba parte de una movilización nacional.

"Llevamos un año completo sin ventas, estamos restringidos, perimetrados, nos han hecho un protocolo para poder viajar, nos han perjudicado, no tenemos liquidez ninguna, ayudas, ninguna", ha señalado Velasco en el retrato que ha hecho de la situación de un sector que, ha indicado, forman 9.000 empresas en Andalucía.

La representante de la Asociación de Profesionales Autónomos y Empresarios de Agencias de Viajes ha explicado que "nos quedamos fuera de las ayudas" que ha previsto el Gobierno andaluz para los autónomos, cifradas en un pago único de 1.000 euros, al indicar que son perceptores de "una prestación extraordinaria por cese de actividad", que concede el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

"No tenemos liquidez, nos quedamos fuera de las ayudas", ha argumentado Paula Velasco sobre la situación que afrontan.

La viabilidad del sector la pone de manifiesto cuando asegura, además del porcentaje de establecimientos cerrados y la proporción que puedan volver, que algunos "trabajan online y otros dicen que dejan la profesión, es inasumible".

"Levantamos la reja y tenemos gastos y más gastos", ha explicado la representante de la Asociación de Profesionales Autónomos y Empresarios de Agencias de Viajes, quien tras lamentarse de que "nadie asume esta situación", en alusión a las administraciones, ha reclamado seguidamente que "necesitamos que se amplíen los ERTE, las prestaciones extraordinarias, que nos hagan un IVA superreducido".

"Lo único que nos han aportado es que tenemos préstamos ICO, estamos endeudados y descapitalizados", ha aclarado sobre la ayuda recibida de las administraciones.

"Necesitamos que nos ayuden porque estamos bloqueados y abandonados", ha proseguido explicando.

Paula Velasco ha apelado a "la incertidumbre" que rodea a las agencias de viajes tras tener "un año sin ventas, todavía nos deben los vuelos y los viajes los mayoristas, tenemos pérdidas por todos los lados", mientras esgrime "el colchón de algunos años" como tabla de salvación en algunos casos.

Las reclamaciones de las agencias de viajes se han dirigido a recibir "ayudas al alquiler" tras advertir de que "no dejan entrar a las empresas societarias", a lo que ha sumado "ayudas para los suministros", y ha trasladado que "no podemos seguir pagando impuestos" tras indicar que "no nos condonan nada".

En España este jueves asociaciones representativas de las agencias de viajes y grupos de agentes se han concentrado, además de en Sevilla, en Toledo, Valencia, Barcelona, o Santiago, mientras que este viernes lo harán en Murcia y San Sebastián y el día 21 estarán en Santander y Bilbao.

Las agencias de viajes reclaman a nivel nacional subvenciones inmediatas que ayuden a paliar la pérdida de más de 68.000 puestos de trabajos directos e indirectos y de casi el 98% del negocio.

Demandan un plan de hibernación que garantice los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y ceses de actividad hasta diciembre de 2021, cuando se pueda reactivar un turismo que actualmente está parado.