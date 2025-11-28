Agenda gráfica de Europa Press Andalucía para el día 29 de noviembre de 2025

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Señalamos a continuación las previsiones que contarán con cobertura gráfica de Europa Press Andalucía el día 29 de noviembre de 2025:

-- 10,00 horas: En Monachil (Granada), la consejera de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio y presidenta de Cetursa Sierra Nevada, Rocío Díaz, inaugura la temporada invernal 2025/26 en la estación de esquí. En Borreguiles. (VÍDEO)

-- 10,00 horas: En Sevilla, el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, se reúne con el presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, y el presidente del Real Betis Balompié, Ángel Haro, en un encuentro institucional previo al derbi del domingo. En la Casa de la Provincia (Plaza del Triunfo, 1). (FOTO)

