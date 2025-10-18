Agotadas las entradas del espectáculo 'Hija de la Luna', homenaje al grupo Mecano, del día 25 en Gran Teatro de Córdoba

CÓRDOBA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo 'Hija de la Luna', de Green Cow Music y Robin Torres homenaje al mítico grupo musical Mecano, llegará el sábado 25 de octubre al Gran Teatro de Córdoba, con las entradas ya agotadas, con la puesta en escena de su gira 'Descanso Dominical'. Así, con la cantante Robin Torres (La Voz) al frente, podrá disfrutarse del considerado por la crítica como "mejor homenaje a Mecano hasta el momento".

Según destacan desde Green Cow Music, han pasado más de 30 años desde que Mecano presentó su última gira 'Aidalai Tour' y, dos generaciones después, su música sigue muy presente entre el gran público. Para conmemorar el 25 aniversario de esta gira, en 2016 nació 'Hija de la Luna', un proyecto homenaje al grupo más importante del pop en español que ofrece al público una reproducción clonada que sobrepasa el tributo, convirtiéndose en todo un espectáculo musical.

Así, desde la promotora resaltan que el parecido físico y vocal de la cantante del tributo, Robin Torres, con Ana Torroja es la clave del éxito de este grupo sevillano, y lo que diferencia a la banda de cualquier otro tributo, a la vez que cuenta con el visto bueno de Mecano, convirtiéndose así en el único tributo homologado por ellos.

'Hija de la Luna' cuenta también con un valor añadido para los espectadores, que pueden disfrutar de una pequeña muestra del vestuario original que en su día vistió Ana Torroja, diseñado por el reconocido diseñador Jean Paul Gaultier.

Son ya más de 350 conciertos los celebrados desde 2016 por toda la geografía española y latinoamericana, colgando el cartel de 'No hay entradas' en casi 200 ocasiones, convirtiéndose en uno de los 'shows' de referencia en la escena musical. En su primer espectáculo, la banda representaba los temas de la gira 'Adalai Tour', rescatando otros grandes éxitos de Mecano.

Las canciones son interpretadas respetando a la perfección vestuario, escenografía, arreglos, formación e instrumentos, hasta el punto de que presentan misma marca y modelo de los que en su día usaba la banda liderada por los hermanos Cano.

'DESCANSO DOMINICAL'

En esta ocasión, el montaje está basado en el disco más importante de la mítica banda del pop español, 'Descanso Dominical'. Este espectáculo supone todo un homenaje musical que nos traslada por una noche a uno de los multitudinarios conciertos de Mecano en décadas pasadas, haciendo al público sentirse junto a los miles de voces que coreaban las letras del grupo durante aquellos años.

'Hija de la Luna', protagonizada por Robin Torres, es un eterno homenaje a Mecano, cuya música sigue hoy tan viva como siempre, y más aún a través de 'Descanso Dominical', que no sólo fue su disco más vendido, sino que los catapultó a la fama y los consolidó como la leyenda que son hoy para tantas generaciones.

Green Cow Music es una promotora hispalense, especializada en la producción de festivales, como Icónica Santalucía Sevilla Fest, el festival experiencial andaluz que tiene lugar en la Plaza de España de Sevilla; ciclos como Flamenco en el Soho, en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga o Las Noches Icónicas en el Hotel Colón y Las Noches Icónicas en Meliá Sevilla; espectáculos musicales de gran envergadura, como Mujeres cantan a María Jiménez, Mujeres cantan a Rocío Jurado, Mujeres cantan a Lole o Rocío Jurado, el Musical. Giras como las de Lin Cortés y Daniel Casares o citas especiales y únicas, como el 30 Aniversario de SFDK en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, celebrado en junio de 2024.