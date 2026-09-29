Agua.-Los embalses andaluces cierran el año hidrológico al 69,8% de su capacidad con casi 3.000 hm3 más que al inicio

Archivo - Imagen de archivo del pantano de Bornos (Cádiz). - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces cierran el año hidrológico al 69,89% de su capacidad (7.747 hm3), 26 puntos más que a su inicio el pasado 1 de octubre de 2025 que se encontraban al 43,2% (11.082 hectómetros cúbicos), según los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) consultados por Europa Press. De esta manera, los embalses andaluces cuentan con 2.948 hm3 más respecto a la misma semana de 2025.

De esta forma, los pantanos andaluces experimentan también un crecimiento de más de 33 puntos respecto a la media de los últimos diez años, que se sitúa al 36%, con 3.997 hm3, pero pierden 49 hm3 en relación a la semana pasada.

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 69,6%, con 5.590 hm3, 54 hm3 menos en una semana. Superan la media de los diez últimos años (2.759 hm3) y mejoran en 2.187 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 3.403 hm3.

En la Cuenca Mediterránea andaluza también descienden ligeramente sus reservas hasta el 64,3%, con 755 hm3, nueve menos en una semana. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (462 hm3) y la del año pasado, cuando contenían 537 hm3 en este periodo.

Por su parte, las reservas de los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva descienden respecto a la pasada semana situándose en 149 hm3, al 65,1% de su capacidad. Además, la media de los últimos diez años (154 hm3) es ligeramente superior a la cifra registrada en la actualidad y cuenta con seis hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban 155 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz desciende esta última semana y se sitúa al 75,9% de su capacidad total, con 1.253 hm3. Además, la reserva cuenta actualmente con 549 hectómetros más que en la misma semana de 2025, cuando se situaba en 704, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (622 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 59,2% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 33.204 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, disminuyendo durante este período en 597 hm3 (el 1,1% de la capacidad total de los embalses).