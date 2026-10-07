El decreto de vivienda incluye una cuenta de inversión: cómo funciona, ventajas fiscales y en qué se puede invertir

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha recuperado, en el nuevo decreto-ley de vivienda publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la creación de la Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa, que contempla una modalidad ordinaria y otra de reinversión, así como del Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo Financia Europa (SIALPFE), dos instrumentos incluidos en el decreto que el Pleno del Congreso rechazó el pasado viernes.

¿EN QUÉ CONSISTE LA CUENTA DE INVERSIÓN?

La nueva cuenta de inversión se dirige a la inversión minorista a largo plazo y estará disponible a través de bancos y empresas de inversión. Cada persona podrá ser titular de una única cuenta de la modalidad general, con un límite de aportaciones de 150.000 euros.

Asimismo, esta medida busca fomentar la inversión de los particulares en empresas europeas ofreciendo ventajas fiscales. El objetivo es que los ciudadanos puedan invertir sus ahorros en Bolsa y otros productos financieros sin tener que tributar por cada operación mientras mantengan el dinero dentro de la cuenta, facilitando así la fiscalidad.

¿EN QUÉ EMPRESAS SE PUEDE INVERTIR?

En la cartera, los particulares podrán incluir acciones de empresas localizadas en países del Espacio Económico Europeo y fondos que inviertan al menos el 70% de su cartera en activos vinculados a estos países, al menos el 50% en renta variable y al menos el 35% en renta variable vinculada a estos países.

¿QUÉ BENEFICIOS FISCALES OFRECE?

Las ganancias y pérdidas generadas por la venta de los activos dentro de la cuenta no se integran en el IRPF mientras el dinero permanezca en ella y se cumplan los requisitos establecidos. Esto permite comprar y vender inversiones sin tributar por cada operación, aunque no hayan transcurrido cinco años.

Los cinco años son relevantes en el momento de retirar el dinero. Así, las ganancias correspondientes a aportaciones que hayan permanecido más de cinco años podrán quedar totalmente exentas hasta un límite acumulado de 10.000 euros por contribuyente. Sobre la parte que exceda de ese límite se aplicará una exención del 20%.

No obstante, los dividendos y otros rendimientos del capital mobiliario pueden estar sujetos a retención.

MODALIDAD CON EXENCIÓN EN EL IRPF POR VENDER UNA VIVIENDA VACÍA

Asimismo, el decreto establece una exención en el IRPF para la ganancia patrimonial "obtenida por la venta de viviendas que hayan permanecido desocupadas, de forma continuada y sin causa justificada", durante los dos años anteriores a la venta. Esto sería posible mediante la Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa Reinversión.

Para aplicarla, esta venta deberá hacerse a administradores, organismos o empresas públicas dedicadas a la promoción y gestión de vivienda social y asequible, antes del 31 de diciembre de 2027 y por un precio inferior a 800.000 euros.

La exención es automática y total para las viviendas vendidas por 200.000 euros o menos. A partir de ese importe se reduce de forma progresiva hasta desaparecer en los 800.000 euros.

La Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa Reinversión solo admite dinero procedente de estas ventas hasta un máximo acumulado de 800.000 euros por contribuyente y las cantidades reinvertidas deberán mantenerse al menos cinco años. Si se retiran antes, se devolverá el beneficio fiscal correspondiente, a excepción de los casos de fallecimiento.

El dinero se destina a acciones de empresas europeas y a fondos que cumplan los criterios de la etiqueta europea Finance Europe. Las ganancias que genere dentro de la cuenta no tributan hasta que se retiren y, pasados cinco años, quedan exentas en un 20%.

¿QUÉ ES LA ETIQUETA 'FINANCE EUROPE'?

Finance Europe es una etiqueta para determinados productos financieros que cumplan unos criterios de inversión orientados a financiar la economía europea. El 5 de junio de 2025 España suscribió, junto con Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Estonia, el acuerdo de este sello.

Los productos que lleven esta etiqueta deben destinar al menos el 70% de sus activos a empresas europeas, tener un horizonte mínimo de inversión de cinco años y mantener una parte sustancial de la inversión en renta variable.

Su objetivo es canalizar el ahorro privado hacia proyectos y empresas europeos y contribuir a la autonomía estratégica de la UE.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR ESTA MEDIDA?

El nuevo decreto-ley entra en vigor este jueves, 8 de octubre, aunque deberá someterse a convalidación por la Diputación Permanente del Congreso, que dispone de un plazo de 30 días desde su publicación en el BOE para pronunciarse.

A diferencia de lo ocurrido en el Pleno del Congreso, la suma de PP, Vox y Junts --formaciones que votaron en contra del primer decreto de vivienda-- no alcanza la mayoría de la Diputación Permanente.

Si se mantienen las posiciones expresadas en la votación del primer decreto de vivienda, los diputados de PSOE, Sumar, Esquerra Republicana (ERC), Bildu, PNV y Podemos sumarían 35 votos a favor, frente a los 34 de PP, Vox y Junts.

El PNV ha confirmado este martes que votará a favor del primer decreto de vivienda en la Diputación Permanente, mientras que PP, Vox y Junts mantienen su rechazo al texto.

¿CUÁNDO SE PUEDE UTILIZAR LA NUEVA CUENTA DE AHORRO?

Una vez convalidado el decreto, la cuenta no podrá comercializarse de forma inmediata. La norma establece que su contratación queda condicionada a la entrada en vigor de la orden ministerial que concrete las obligaciones de información tributaria que deberán cumplir las entidades financieras.

Por tanto, será necesario que se complete este desarrollo normativo para que los bancos y las empresas de inversión puedan comenzar a comercializar la nueva cuenta.

Asimismo, la cuenta solo podrá incluir acciones hasta que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cree el registro de fondos elegibles, en un plazo máximo de cuatro meses.

¿CÓMO SE PUEDE CONTRATAR LA CUENTA?

Podrán ser entidades proveedoras de la Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa las entidades de crédito, las empresas de servicios de inversión autorizadas, así como las entidades autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea o en un tercer país, que actúen en España a través de sucursal.

¿EXISTE ESTA CUENTA EN OTROS PAÍSES?

Suecia se ha convertido en uno de los principales ejemplos sobre este tipo de cuentas de inversión con ventajas fiscales. En 2012 el Gobierno sueco creó una cuenta de ahorro conocida como ISK, con la que quería animar a los ciudadanos a que pusieran su dinero 'a trabajar' invirtiendo en Bolsa en lugar de tenerlo estancado en depósitos bancarios sin remunerar.

Este modelo se ha vuelto conocido en el país nórdico gracias a un sistema creado para particulares en el que se paga un impuesto anual predecible, sin complejidades fiscales, en lugar de pagar impuestos por separado sobre las ganancias y pérdidas generadas por cada producto financiero.

Se estima que más de 3,5 millones de personas en Suecia tienen una cuenta de ahorro para inversión con un importe medio de 300.000 coronas suecas, según un informe de BME elaborado a finales de 2024. Además, en los últimos 10 años 500 empresas se han lanzado a cotizar en la Bolsa de Suecia tras la presentación de este modelo.

¿QUÉ ES EL SIALPFE?

El Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo Financia Europa (SIALPFE) es un producto financiero de ahorro distinto de la Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa.

La reforma permite que estos seguros tengan aportaciones de hasta 10.000 euros anuales, frente al límite general de 5.000 euros de los SIALP ordinarios. Para acogerse a esta modalidad, al menos el 30% de la inversión deberá destinarse a renta variable.