Aguilera: Adelante es el primer partido de la oposición frente a un PSOE-A "sin autoridad moral"

Actualizado 09/08/2019 12:15:19 CET

La presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía y dirigente de Podemos, Ángela Aguilera, durante la entrevista - JESÚS PRIETO - EUROPA PRESS

SEVILLA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía y dirigente de Podemos, Ángela Aguilera, ha defendido que la confluencia que aúna al partido morado y a IULV-CA, con 17 escaños, es la principal fuerza de la oposición en Andalucía frente a un PSOE-A liderado por Susana Díaz que "no tiene autoridad moral" y que está "noqueado" tras haber perdido el Gobierno andaluz en las pasadas elecciones del 2 de diciembre.

En una entrevista con Europa Press, Aguilera ha considerado que el PSOE-A es un proyecto político que no sabe hacer oposición en Andalucía: "Llevaba demasiados años gobernando y ahora le vemos pataleando más que haciendo políticas".

Además, ha incidido en que los socialistas "carecen de autoridad moral cuando plantean iniciativas de asuntos que no han llevado a cabo durante 37 años de gobierno". "Me sonroja ver al PSOE-A presentando iniciativas que ha obstaculizado durante tanto tiempo en Andalucía", ha apostillado la dirigente de Adelante, quien cree que los socialistas todavía "no han sido capaces de levantarse de la lona".

"Frente a eso, Adelante es una oposición real y efectiva contra las derechas", ha sostenido Aguilera, que para ejemplificar dicha afirmación ha apuntado que la única iniciativa legislativa que se ha plasmado en este periodo de sesiones es la de la Ley de Bioclimatización de las aulas andaluzas que impulsó la confluencia. Esto, a su entender, es "sintomático" y corrobora que el PSOE-A "está ahora mismo hecho una piedra".

Asimismo, sobre la secretaria general del PSOE-A y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, la dirigente del partido morado ha señalado que "parece que no vive uno de los mejores momentos de su carrera política" a pesar de la "entente cordiale que ha firmado con su secretario general, Pedro Sánchez".

Aguilera ha reprochado a la socialista que no acuda al Parlamento porque entiende que no hacerlo es "una falta de respeto a la institución" y porque "no hay diputados de primera o de segunda, todos somos representantes del pueblo andaluz". "Flaco favor hace al Parlamento y, sobre todo, a su grupo político", ha recalcado.

"CAMORRISMO POLÍTICO" EN EL PARLAMENTO

De hecho, en alusión a la convivencia entre los parlamentarios en la Cámara autonómica, Ángela Aguilera ha apuntado que le ha llamado la atención a su vuelta --fue diputada con IU entre el 1994 y el 2000-- la "falta de decoro parlamentario".

"El Parlamento está entrando en un terreno pantanoso, con un camorrismo político que no me gusta", ha sostenido para criticar que con estas actitudes "se le falta el respeto a la institución y eso es faltar el respeto a todos los andaluces". No obstante, ha dicho que para ella lo más preocupante es que ahora hay 12 sillas en el arco parlamentario "donde se sienta la extrema derecha".

Otro de los asuntos que ha comentado sobre su vuelta al parlamentarismo andaluz es que el Reglamento de la Cámara "es menos permisivo y no permite el debate político con tranquilidad". A su juicio, "se le resta mucho tiempo a la política y la oposición no tiene oportunidad suficiente de debatir, tenemos dificultades para fiscalizar la acción del Ejecutivo".

Con todo, Aguilera ha considerado necesaria la reforma del Reglamento que anunció la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, y espera que pueda verse en septiembre para que se den pasos a fin de democratizar la institución, para lo que cree que "es necesario facilitar la incorporación de la ciudadanía, que las iniciativas legislativas se dificulten lo menos posible y que vuelva la dúplica, que se perdió y es un elemento fundamental para el debate político".

SIN UNA MUJER EN LA DEFENSORÍA

En la misma línea, Aguilera ha sido muy crítica con el PSOE-A porque haya impedido situar a una mujer como Defensora del Pueblo Andaluz en el marco del acuerdo que se ha alcanzado entre los grupos para renovar los órganos de extracción parlamentaria.

Por un lado, ha señalado que la "descoordinación" del Gobierno andaluz ha llevado a que el acuerdo que había firmado Adelante con PP-A y Cs para respaldar una propuesta femenina para este órgano "ha quedado en aguas de borrajas", por lo que critica que los socios de gobierno "tienen doble baraja y dos discursos aunque un mismo interlocutor". "Nos duele el doble discurso embustero por parte del Gobierno", ha apostillado.

Y sobre los socialistas, ha rechazado que "haya impedido el acuerdo poner a una mujer en la Oficina del Defensor cuando prácticamente teníamos el consenso". Tras explicar que cree que ya no hay margen para rectificar y que continuará Jesús Maeztu, Aguilera ha insistido en que ya es hora de situar a mujeres en mandos de poder porque "estamos cansadas de ser adjuntas o vice, queremos ser titulares".

"PSOE-A y Adelante tenemos coincidencias programáticas en unos temas y en otros no pero no vamos a dar ni un paso atrás en reivindicar que una mujer sea titular de la Defensoría y no es de recibo que el PSOE-A lo impida", ha reiterado antes de advertir de que la confluencia no es una fuerza subsidiaria de los socialistas sino que es "la primera fuerza de la oposición con 17 parlamentarios".