Aguilera: "Teresa Rodríguez prepara su vuelta para septiembre y viene con muchas ganas"

SEVILLA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía y dirigente de Podemos, Ángela Aguilera, ha asegurado que la coordinadora general del partido morado en Andalucía y líder de la confluencia, Teresa Rodríguez, está preparando su vuelta para septiembre "y viene con muchas ganas y con mucha fuerza".

Teresa Rodríguez está de baja con motivo de su embarazo desde principio de año, siendo su última intervención en público en el debate de investidura del actual presidente del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, de modo que está previsto que vuelva a desempeñar sus labores de parlamentaria cuando arranque el nuevo periodo de sesiones, a partir de septiembre.

En una entrevista con Europa Press, Aguilera ha achacado a la "rumorología" las voces que apuntan a que Rodríguez pudiera dar un paso atrás, toda vez que ha asegurado que la líder de su formación política "está preparando su vuelta con muchas fuerzas y con muchas ganas".

Además, ha explicado que Teresa Rodríguez puede aspirar a revalidar el cargo de coordinadora general de Podemos Andalucía en la III Asamblea Ciudadana que tiene que celebrar la formación en este otoño, en el que sería su tercer mandato, si bien ha señalado que debe ser ella la que decida si optar o no a seguir dirigiendo al partido y todo una vez que Podemos Andalucía debata "de manera colectiva".

"Primero tenemos que debatir de manera colectiva y, dependiendo de lo que salga, tomaremos las decisiones oportunas", ha sostenido Aguilera quien, sobre si ella se postularía para ocupar el cargo, ha asegurado que no tiene aspiraciones políticas a liderar nada "sino a cambiar el mundo, a que la política sea un arte noble". "No creo en la profesionalización de la política, yo estoy al servicio de una organización y estaré donde me pida", ha afirmado después de apuntar que ella es "una militante de Podemos y lo mismo estoy en una tribuna del Parlamento que abriendo la sedes por la tarde".

Frente a la ausencia de los dos líderes de la confluencia, Rodríguez por baja maternal y tras la decisión de Antonio Maíllo de dar un paso atrás como número uno de IU en Andalucía, Aguilera ha defendido que en Adelante no existe la "cultura de liderazgo", sino que es "una inteligencia colectiva y esto es algo novedoso que aportamos a la política".

En su opinión, "los hiperliderazgos nunca han sido buenos en ninguna organización, sobre todo porque la política no es unipersonal", mientras ha apuntado que quienes señalan falta de liderazgo en Adelante por ambas ausencias "intentan hacer daño a la confluencia".

"ADELANTE TIENE QUE SER MÁS, TRASCENDERNOS"

De cara al futuro, Aguilera se ha referido a la Conferencia Política que va a celebrar Podemos Andalucía en septiembre, los días 22 y 23, porque será en su seno donde "tenemos que ver las propuestas que queremos que hacer, plantearlo como una especie de lluvia de ideas y darnos tiempo para reflexionar porque tras un año con tantas convocatorias electorales toca reflexionar y pensar, y que nuestra gente pueda aportar documentos e ideas para ver cuál es el camino a seguir en este momento".

En cualquier caso, Aguilera ha asegurado que los pasos a seguir irán encaminados a encontrarse con más gente y con más fuerzas hermanas porque "queremos confluir, ser más, no queremos mermar sino construir un sujeto político andaluz que sea capaz de dar alternativa al Gobierno tripartito del PP-A, Cs y Vox, y a un PSOE-A que es manifiestamente incapaz, tras 37 años, de rescatar a Andalucía del lugar en el que se encuentra".

"Queremos construir algo nuevo, estamos ilusionadas y en este proceso es fundamental ser audaces porque de los cobardes nunca se escribió nada", ha abundado la presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, una coalición de partidos que "es un continuo".

Y es que, como ha explicado Aguilera, "el objetivo siempre ha sido trascendernos, crear algo que sea más grande que nosotras mismas, construir no solo con las organizaciones políticas sino con toda la sociedad andaluza que esté dispuesta a dar un paso al frente para dar un cambio radical al sino de Andalucía". En definitiva, "una fuerza de izquierdas y progreso que sea capaz de ser alternativa a las derechas y a un PSOE-A que ha sido un régimen incapaz de dar soluciones reales a Andalucía".

"Aspiramos a trascendernos, no desde una visión rupturista sino para construir un sujeto político más grande y es legítimo porque aspiramos a crecer no solo con las organizaciones, sino a crecer como un movimiento desde el punto de vista político y también social, construir un sujeto político andaluz que lleve a Andalucía al papel protagonista al que inexcusablemente está llamada", ha sostenido Aguilera que ha precisado que el objetivo no es convertir a Adelante en un partido al uso sino que aspiran a crear "algo que sea más grande aún, más plural, más abierto, donde la gente se sienta cómoda".

De hecho, como ha explicado, desde Podemos Andalucía siempre han sido muy críticos con las estructuras de partido porque entienden que "lo partidario muchas veces ha hecho mucho daño a la sociedad" y cuando se refiere al 15M para explicar que dicho hito "nos inspira otra forma de organizarnos políticamente". "Adelante Andalucía es un paso en el que queremos profundizar", ha abundado.

RECLAMA MUCHA MÁS ANDALUCÍA

Entretanto, respecto a la relación entre la dirección de Pablo Iglesias y el partido en Andalucía, a cuenta de sus discrepancias en postulados políticos y estratégicos, Aguilera ha señalado que "hay cuestiones en las que estamos de acuerdo pero también defendemos nuestra propia personalidad" porque Podemos Andalucía debe configurar una organización desde Andalucía y para Andalucía, "reclamamos tener nuestra autonomía, censo y CIF, que seamos los andaluces quienes diseñemos nuestras políticas".

Así, ha defendido que las discrepancias entre Podemos estatal y la dirección andaluza son legítimas, incluso que es "bueno que las haya", mientras ha apuntado que se han solventado "siempre con absoluta lealtad" y buscando "una organización más democrática, con más presencia confederal, en la que los andaluces tengamos protagonismo".

"Lo mismo que exigimos a PP y PSOE y al Gobierno en Madrid tenemos que exigírnoslo a nosotras mismas: no puedo pedir más autogobierno, más Andalucía, más capacidad de gestión, más competencias y más dinero, si no soy incapaz de tener una coherencia mínima dentro de mi propia organización, que hasta hoy ha sido muy centralista", ha abundado la dirigente andaluza del partido morado, que se ha preguntado "¿por qué hay en el Congreso un subgrupo de catalanes o de gallegos y no andaluz cuando somos el 61 por ciento de los escaños?".

Por todo, desde la dirección de Teresa Rodríguez reclaman "mucha más Andalucía, por eso nos llamamos Adelante Andalucía", ha zanjado Ángela Aguilera.