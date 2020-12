Aguirre defiende la "eficiente" gestión de las listas de espera respecto a otras CCAA y PSOE dice que "no han mejorado"

SEVILLA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha señalado en el Pleno del Parlamento que Andalucía ha sido "más eficientes" a la hora de gestionar las listas de espera sanitarias incluso durante la pandemia si se compara con el resto de comunidades autónomas, a pesar de que todas "han tomado medidas", mientras que el PSOE-A ha lamentado que "en dos años no han mejorado los datos" y que "han creado listas de espera en atención primaria", donde "no existían".

El consejero ha destacado, en respuesta a una pregunta al respecto del PSOE-A, que desde que llegaron al Gobierno "no han dejado de intentar disminuir las innumerable lista de espera, con 500.000 pacientes escondidos", una labor en la en la que "íbamos muy bien" hasta la llegada de la pandemia, "al igual que ha pasado en el resto de comunidades".

Ha incidido en que "esta actividad está condicionada desde el mes de marzo por la situación y evolución de la pandemia", para añadir que los afectados en lista de espera en Andalucía "han mejorado en el comparativo con el resto de comunidades autónomas e incluso en la pandemia".

Así, ha expuesto que en el primer semestre de 2020 el número de intervenciones quirúrgicas en Andalucía "ha sido de 156.044 lo que supone el 28% de todas las de España", así como que "el número de pacientes en lista de espera quirúrgica ha aumentado respecto al mismo período de 2019 en 1,33% mientras que la media nacional ha aumentado en un 3%" y que "la demora aumentado en 48 días y en el resto de España en 55".

"Esto significa que durante la pandemia todas las comunidades hemos tomado medidas pero aquí hemos sido más eficientes a la hora de gestionar las listas de espera en el comparativo con el resto de comunidades autónomas", ha destacado Aguirre, quien ha asegurado que "las cifras son muy tozudas".

Por su parte, el socialista Jesús María Ruiz ha señalado que Aguirre "empezó la legislatura inventando listas de espera que no existen", para añadir que "el problema es que después de dos años no han mejorado los datos de las listas" y asegurar que "no iban bien antes de la pandemia" ya que "se habían incrementado".

Así, ha afirmado que si hablamos de la atención primaria, las personas que viven en Andalucía "no tienen acceso a su centro de salud, ni siquiera telefónicamente, y ni siquiera para vacunarse de la gripe ni renovar medicamentos", y ha lamentado que "el problema está en determinados enfermos crónicos que no pueden acceder" a estas consultas de primaria, como "han denunciado varias personas en redes sociales".

"No solo no han solucionado el problema de listas de espera sino que en atención primaria lo han creado, porque no existía", ha manifestado, al tiempo que ha asegurado que "las mentiras tienen las patas muy cortas" y que en los pacientes pendientes de procedimiento con plazo de garantía "se ha incrementado la lista de espera en un año en el 17% y la demora media en el 81%".

"Esta es la solución, lista de espera donde no había, en atención primaria, y más lista de espera después de todo lo que han dicho y han inventado", ha aseverado el diputado socialista.