Aguirre dejará el escaño en el Parlamento para ser senador por la comunidad y lo sustituirá Miriam Ortiz

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre (Fotografía de Archivo) - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El actual presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, será designado senador en representación de la comunidad autónoma en el pleno que se celebrará este jueves, lo que supondrá que deje tanto ese cargo como su escaño por Córdoba para centrarse en su nueva responsabilidad en la Cámara Alta, según han trasladado a Europa Press fuentes parlamentarias.

El PP-A cuenta con seis diputados por Córdoba en el Parlamento de la XIII legislatura y Aguirre ocupó el tercer puesto en la candidatura de las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo. Lo sustituirá en el escaño la actual concejala en el Ayuntamiento de Lucena Miriam Ortiz López de Ahumada, que ocupó el puesto número ocho en la lista, por detrás del que fuera consejero de la Junta José Carlos Gómez Villamandos, que falleció el pasado mes de junio.

Este martes, el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha considerado que lo "razonable" es que Jesús Aguirre se "dedique al Senado", y no siga con el escaño de diputado autonómico por Córdoba.

"Atendiendo a la experiencia que tenemos en el PP de Andalucía, lo razonable es que se dedique al Senado; llevamos mucho tiempo haciendo una transición en la que lo que intentamos, siempre que sea posible, es que cada compañero tenga una responsabilidad que esté definida en un espacio concreto y yo entiendo que será así", según ha indicado Repullo sobre el caso de Aguirre.