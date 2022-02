Aguirre insiste que "son garantes" de la sanidad pública y PSOE-A tacha de "alejado de la realidad" el plan de primaria

SEVILLA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha incidido este jueves en comisión parlamentaria en que el sistema sanitario público "está saliendo ya muy reforzado" y que "son garantes de la sanidad en Andalucía en beneficio de todos los andaluces", mientras que PSOE-A ve "decepcionante y alejado de la realidad" el Plan de Refuerzo de la Atención Primaria, al que califica de "no plan".

Así lo ha indicado en comisión parlamentaria, donde antes de su intervención ha rechazado cualquier tipo de agresión física, verbal o coacción a profesionales sanitarios. Aguirre ha reconocido "una gran presión y tensión" en este nivel asistencial en esta sexta ola, de "ahí la puesta en marcha a principios de noviembre del plan de alta frecuentación, con el que se mantenían todos los contratos en primaria y se reforzaba con un 20%". "Lo que hemos hecho ahora es adecuar este plan específicamente a la atención primaria, reforzando y creando nuevos sistemas de abordaje y disminuyendo la presión", ha destacado.

Ha subrayado que el Plan de Refuerzo de Atención Primaria, para el que prevé una inversión de 14,7 millones de euros en las ocho primeras semanas de 2022, contempla un aumento de plantilla que se traduce en el incremento de 387 profesionales, con 97 médicos, 251 diplomados sanitarios (enfermeras) y 39 profesionales de gestión y servicios (auxiliares administrativos) más a lo largo del mes de enero.

"Así hemos llego a la plantilla más aleta de la historia de trabajadores del sistema sanitario público", ha destacado, para incidir que "si lo comparamos con 2018 supone un 20% de trabajadores más que con el gobierno socialista", por lo que ha pedido a los grupos de la oposición que "dejen de jugar con las cifras".

Ha resaltado que se ha intensificado la implementación de los Programas de mejora de accesibilidad por cobertura excepcional por parte de los distritos y áreas de gestión sanitaria y que los 34 distritos lo están implementando "intensamente" desde enero para las categorías de médicos de familia, enfermería y pediatría, y que se están implementando programas para disminuir la demora en consultas de médicos de familia. "Son 762 los profesionales que se han sumado a la prolongación de jornada, con 480 médicos, 16 pediatras y 207 a nivel de enfermería".

Asimismo, ha valorado la incorporación de 83 enfermeras gestoras de casos referentes a los distritos y áreas de Gestión Sanitaria (AGS) de Atención Primaria, el trabajo que siguen realizando "400 enfermeras referentes escolares", así como la "reordenación" de los propios circuitos, "intentando aumentar el número de presencialidad en las consultas de acogida, más de 350.000 las realizadas y un 60% de capacidad de resolución" y la tramitación de las bajas temporales a través de Salud Responde y que a partir del lunes "tendrán que ir con una PDIA hecha por la propia Consejería de Salud".

BAJA LA DEMORA MEDIA EN PRIMARIA A 4,1 DÍAS

Aguirre ha destacado "la bajada de la demora media en médicos de primaria, situada ahora en 4,1 días, y el 70% de todos los distritos y áreas sanitarias están ya por debajo de cuatro en días de demora media", para insistir en que con este plan "estamos mejorando la estrategia de alta frecuentación y aplicada directamente a la atención primaria". "Esos cambios están dando ya sus resultados, porque llevamos desde finales de diciembre aplicándolos y pequeñas modificaciones de cara a mejorar la atención primaria dentro de que disminuya la demora media tanto a nivel telefónico como asistencial".

El socialista José Luis Ruiz Espejo, quien también ha condenado las agresiones a los sanitarios, ha señalado que "es necesario sentarse con los profesionales y escuchar a los sindicatos y las sociedades médicas, con un plan realista, con estrategia y medidas que contengan presupuesto y plantillas suficientes" y no un plan de refuerzo "decepcionante y alejado de la realidad". "Su no plan de atención primaria con el que han intentado tapar la ausencia de Moreno en el Pleno del Parlamento para hacer campaña en Castillo y León y no dar la cara ante los andaluces", ha lamentado, para tachar de "ridiculez" el presupuesto que contempla dicho plan, cuando "reciben más dinero que nunca por parte del gobierno central".

Ha criticado el "colapso, caos y desmantelamiento de la atención primaria, máxime cuando contamos con ese superávit que se podría haber aplicado para resolver esta problemática", al tiempo que ha pedido a Aguirre que "se dejen de propaganda y publicidad".

Desde Unidas Podemos por Andalucía, Ismael Sánchez ha espetado a Aguirre que "vivimos en dos Andalucía distintas, porque no son conscientes de la sensación de absoluto desamparo de la mayoría de los ciudadanos". "Hay cabreo generalizado por la gestión de la atención primaria, con decisiones equivocadas", ha afirmado Sánchez, quien ha apuntado que "llevan meses poniendo encima de la mesa argumentos contradictorios que en muchos casos son mentira".

UP PIDE A AGUIRRE "NO MANIPULAR LAS CIFRAS"

Además, ha criticado que hablan "de falta de fondos Covid por parte del gobierno central y que por eso la Junta no puede poner más recursos, mientras que ayer conocimos con datos de Haciena que cerramos 2021 con 2.715 millones de euros de superávit" y afirman que "no es verdad" que hay más personas que nunca en el sistema sanitario, porque "un contrato de cuatro días no se puede contar como un refuerzo de personal equivalente a un contrato estructural". "No manipule las cifras".

Desde Vox, María José Piñero, quien también ha condenado las agresiones a sanitarias, ha afirmado que pese a las comparecencias sobre atención primaria "no se termina de solucionar el principal problema que tienen la sanidad pública en Andalucía y es la falta de profesionales", un problema "de toda España pero más agravado en la comunidad". "El gobierno andaluz no ha apostado por ellos", ha manifestado, para lamentar que al igual que ha hecho la Comunidad de Madrid no se les haya subido el sueldo, y "no me venga con que no hemos aprobado el presupuesto, donde no había ningún apartado que asegurara que los profesionales iban a mejorar sus condiciones salariales".

Desde Ciudadanos, Javier Pareja, quien también ha condenado cualquier agresión a sanitarios, ha señalado que "es normal que se hayan producido momento de colapso absolutamente inevitable", al tiempo que ha criticado que los grupos de la oposición "siguen insistiendo en presionar al gobierno andaluz en un intento de buscar argumentos, rebatidos por la consejería y el gobierno una y otra vez, en lugar de asumir la responsabilidad de colaborar con el gobierno en un momento de crisis de tal magnitud". "La petición de más gasto pasa por ser muy cínica cuando no se han aprobado los presupuestos", ha sentenciado.

Por último, la popular Beatriz Jurado ha criticado que la oposición "sigue vertiendo mentiras y haciendo discursos alejados de la realidad y absolutamente electoralistas". La izquierda radical "miente más que habla", mientras que Vox "ha quitado mil millones a la sanidad pública votando no al presupuesto". "Pedimos sensibilidad y respeto en una situación como la actual", porque "es un insulto decir que no se hace nada en Andalucía".