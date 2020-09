Aguirre no ve necesario confinamientos selectivos porque "no hay muchos casos de transmisión comunitaria"

SEVILLA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha afirmado este martes que no ve necesario aplicar confinamientos selectivos en el territorio andaluz pues "no hay muchos casos de transmisión comunitaria". "Teniendo en cuenta los medios que tenemos y la trazabilidad que estamos haciendo de los PCR, no vemos necesario el confinamiento selectivo de ninguna población pero si hay que hacerlo, se hará", ha asegurado.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Aguirre ha explicado que "actualmente las cifras de PCR y la trazabilidad que se va haciendo a través de nuestros rastreadores va haciendo que no tengamos muchos casos de transmisión comunitaria, y mientras no los tengamos, no tenemos por qué hacer aislamiento selectivos de poblaciones".

Ha indicado que algunos alcaldes de la comunidad han decidido aislar sus poblaciones "voluntariamente" pero que a nivel regional "hemos hecho la trazabilidad y lo tenemos controlado, no hemos visto necesario hacer, desde el punto de vista de la Consejería de Salud, ese confinamiento selectivo".

"Respetamos la voluntad de los alcaldes a la hora de tomar las medidas que creyeran más oportunas", ha agregado Aguirre, que ha explicado que mañana se va a reunir el grupo de trabajo de la Consejería con la Unidad Militar de Emergencia (UME) "para entrelazar los rastreadores que van a aportar a los que ya hay en Andalucía y así sumar recursos en beneficio de un mejor rastreo de los PCR que salgan positivos".

Sobre la situación de la pandemia en Andalucía, el consejero de Salud ha reconocido que agosto ha sido "muy complicado" y que arranca septiembre "con total responsabilidad y una planificación bastante bien hecha que es fruto del trabajo realizado durante el verano".

Tras volver a llamar a la cautela y responsabilidad de los andaluces, Aguirre ha indicado que en el pasado mes se ha experimentado un "aumento progresivo" de los PCR positivos en Andalucía y que si bien Andalucía está mejor que el resto del país, esto "no nos puede llevar a la autocomplaciencia".

"Estamos muy preocupados pero tenemos un amplio arco para absorber a los pacientes que vayan llegando aunque esperamos que la gráfica se estabilice", ha agregado antes de insistir en que "tenemos que estar alerta, trabajando y llamando a la prudencia".

De su lado, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, ha señalado que la pandemia en la comunidad "sigue dentro de los márgenes de control" y que permanece "muy debajo de media española" en contagios.