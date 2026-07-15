Aguirre pide perdón a los portavoces al despedirse como presidente del Parlamento y espera servir a Andalucía de senador

El presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, durante el acto de toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. A 5 de julio de 2026 en Sevilla (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Jesús Aguirre (PP-A) ha presidido este miércoles la que está previsto que sea su última reunión de la Junta de Portavoces como presidente del Parlamento andaluz, cargo para el que ya ha presentado su renuncia, que se hará efectiva en el Pleno convocado para el próximo jueves 23 de julio, y que se vincula al acuerdo de gobierno sellado por el PP-A y Vox a principios de este mes, que conlleva que Vox asuma la vicepresidencia primera de la Cámara, actualmente ocupada por la diputada 'popular' Ana Mestre.

Por eso, Aguirre ha aprovechado la reunión para dedicar unas palabras de despedida a los portavoces de los grupos, a quienes ha pedido "perdón" por las "equivocaciones" que haya podido tener, así como ha expresado su deseo de seguir defendiendo a Andalucía como senador, puesto para el que va a ser propuesto por el Grupo Popular dentro del cupo de senadores por designación autonómica que le corresponde plantear a dicha formación.

Aguirre ha señalado que conoce que "la discrepancia es la esencia de la democracia", y que, "gracias a Dios, Andalucía es plural y tiene su representación dentro de los diferentes grupos parlamentarios". En esa línea, ha reivindicado también el diálogo como "esencia de la democracia" para llegar a consensos.

Dicho esto, ha señalado que tanto en su responsabilidad como consejero de Salud, en la XI legislatura, como en la de presidente del Parlamento ha intentado "hacerlo lo mejor posible", si bien ha admitido que se equivoca, "porque todos somos humanos y nos equivocamos", y por eso ha pedido "perdón a sus señorías si alguna vez" ha "faltado" o algunas de sus decisiones "no han sido objetivas".

"Honestamente pido perdón, y les ruego que se acuerden de mí como una persona" que intenta "hacerlo lo mejor posible", ha pedido Aguirre a los portavoces antes de concluir que intentará "defender Andalucía, igual que lo he hecho como consejero, igual que lo he hecho como presidente del Parlamento", ahora "desde Madrid, desde el Senado de España", así como con palabras de agradecimiento "enorme" al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, y al Grupo Popular, tras lo que ha recibido un aplauso de los portavoces.

CRÍTICAS DEL PSOE-A Y POR ANDALUCÍA

No obstante, en el turno de posicionamiento de los grupos sobre los asuntos tratados en la Junta de Portavoces, la portavoz adjunta del PSOE-A María Márquez ha subrayado que Jesús Aguirre representa como presidente del Parlamento "la segunda autoridad de Andalucía", y aunque le desea "lo mejor en lo personal", lamenta que deja la presidencia del Parlamento y la propia Cámara autonómica "sin dar explicaciones sobre la gestión sanitaria en Andalucía", en tanto que en la undécima legislatura fue consejero de Salud y Familias.

Además, la representante del Grupo Socialista ha tildado de "lamentable" el "baile de sillas" que, en su opinión, han realizado desde el PP-A "mientras estaban pactando con la extrema derecha" de Vox "el Gobierno de la Junta de Andalucía", y en esa línea ha señalado que "hay que tenerle un poquito más de respeto a este Parlamento, donde está representada la soberanía" de los andaluces.

En la misma línea, el portavoz del grupo Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha deseado "suerte" a Jesús Aguirre tras comunicar que presenta su renuncia como presidente del Parlamento, pero ha señalado que "ante la segunda autoridad de la comunidad autónoma andaluza no se puede frivolizar con nombramientos a sabiendas de su poca duración".

En esa línea, ha señalado que le "parece una frivolidad que se tome" dicha autoridad "como un 'toma y daca o un 'usar y tirar' en virtud de unos pactos", y ha advertido de que "si ese es el camino de desprecio a las autoridades y a las instituciones" que va a seguir el nuevo Gobierno de PP-A y Vox, el grupo de Por Andalucía se va situar "enfrente".

EL PP-A AGRADECE A AGUIRRE SU LABOR

Frente a estas críticas, el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, ha lamentado que los grupos de la oposición no hayan tenido "la deferencia personal y política de darle las gracias" a Aguirre "por estos cuatro años como presidente del Parlamento", y lo ha vinculado a la "estrategia" de algunas formaciones por llevar a la Cámara andaluza "ese ambiente de crispación y confrontación constante con el que han contaminado el Congreso de los Diputados".

El portavoz 'popular' ha reivindicado además la "bonhomía" de Aguirre y su condición de "buena persona", así como que haya "sabido apagar todos esos incendios que se han intentado provocar pleno tras pleno, comisión tras comisión" por parte de grupos de la oposición.

Por ello, Toni Martín ha trasladado a Jesús Aguirre el "reconocimiento absoluto" del Grupo Popular "a su labor como presidente del Parlamento de Andalucía", y le ha deseado "lo mejor en lo personal y en lo político a partir de este momento".

Además, Toni Martín ha confirmado que el Grupo Popular va a proponer, como grupo mayoritario de la Cámara, como candidata a la presidencia del Parlamento de Andalucía a la actual vicepresidenta primera, Ana María Mestre, de quien ha valorado su "trayectoria impecable en el servicio público".