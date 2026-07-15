El Pleno del Parlamento aborda la próxima semana relevo en la presidencia y Sanz comparece sobre el incendio de Almería

Archivo - Ana Mestre y Jesús Aguirre - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento abordará el jueves 23 de julio el relevo en la Presidencia de la institución, la sustitución de Jesús Aguirre por Ana Mestre, mientras que el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, informará sobre el trágico incendio de Los Gallardos (Almería).

La Junta de Portavoces ha aprobado este miércoles el orden del día del que será el primer Pleno del Parlamento tras el debate de investidura en el que Juanma Moreno fue elegido presidente de la Junta.

La sesión plenaria, con una duración de un solo día, comenzará a las 10,30 horas del jueves 23 con las votaciones para la elección de la diputada del PP-A por Cádiz Ana Mestre como nueva presidenta del Parlamento, en sustitución de Jesús Aguirre (PP), que ya ha formalizado la renuncia al cargo y será designado senador en representación de la comunidad.

Mestre, que en la sesión constitutiva del Parlamento fue designada vicepresidenta primera de la Mesa, será sustituida en este cargo por la diputada de Vox Beatriz Sánchez, que está presente en el órgano de gobierno de la Cámara como vocal, con voz pero sin voto.

Estos cambios en la mesa, que serán votados en el pleno de la próxima semana, se enmarcan en el acuerdo de PP-A y Vox que posibilitó la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta.

Asimismo, en la sesión plenaria se procederá a la designación de los nueve senadores en representación de la comunidad autónoma, de los que cuatro serán del PP-A, tres de PSOE-A y dos de Vox. A esta última formación solo le correspondía uno en función de los resultados electorales del 17 de mayo, pero el PP-A le ha cedido uno de sus cinco iniciales en virtud del acuerdo de gobierno.

Por su parte, Antonio Sanz será el primer consejero que comparezca en un pleno en la nueva legislatura, motivado por el trágico incendio de Los Gallardos. Informará sobre este siniestro a petición propia y de los grupos de PP-A, PSOE-A y Por Andalucía.

La sesión plenaria incluirá asimismo la aprobación de las Comisiones Permanentes Legislativas y distribución de competencias entre las mismas, en ajuste a las consejerías del nuevo Gobierno andaluz.