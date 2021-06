Aguirre: "Queremos convertir Andalucía en un referente internacional en investigación, innovación y formación en salud"

SEVILLA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, durante su intervención en el Parlamento, ha asegurado que "con el nuevo Instituto de Salud de Andalucía queremos dotar a la Junta de un instrumento a la vanguardia en el ámbito de la nueva generación del conocimiento, con el fin de convertir Andalucía en un referente internacional en investigación, innovación y formación en salud".

En este sentido, durante su comparecencia para informar sobre el inicio de tramitación del anteproyecto de Ley de Creación del Instituto de Salud de Andalucía (ISA), ha explicado que "el principal objetivo de este anteproyecto es la reordenación y racionalización del sector instrumental de la Consejería de Salud y Familias, evitando duplicidades para potenciar más la investigación y la formación en salud y simplificando y mejorando su régimen jurídico para adaptarlo a la normativa vigente".

Aguirre ha recordado que "la reordenación del sector instrumental es un compromiso electoral. Por eso, desde el Gobierno andaluz apostamos por la fusión de la Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud (I+D+i), la Fundación progreso y Salud y la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) para crear una agencia potente, con la que dotar de cohesión y fortaleza a la investigación e innovación y a la formación en Andalucía". "Defendemos que las funciones de estas tres entidades deben ser ejercidas directamente por la administración pública y no por sociedades mercantiles o fundaciones", ha recalcado.

En palabras del consejero "el Instituto de Salud de Andalucía se configura como Agencia Administrativa de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería competente en materia de salud, asumiendo los fines y objetivos de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud y de la Escuela Andaluza de Salud Pública Sociedad Anónima, y con la integración de la Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud de la Consejería de Salud y Familias. Esto implica la cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo de la Fundación y de la Escuela, con sucesión universal de derechos y obligaciones, así como la subrogación del personal de acuerdo con los procedimientos establecidos al efecto".

Por otro lado, ha explicado que "el Instituto ostentará la condición de Organismo Público de Investigación del Sistema Andaluz del Conocimiento y tendrá, entre otros, los siguientes fines: fomentar la investigación, el desarrollo, la innovación y la transferencia, dentro del marco del Sistema Andaluz del Conocimiento y del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación; promover la excelencia en los servicios de atención a la salud, mediante la mejora de la calidad de los procesos asistenciales, la seguridad del paciente y el desarrollo profesional; desarrollar la formación en materia de salud de toda la población andaluza, atendiendo especialmente a la cualificación profesional, del personal al servicio del Sistema Sanitario Público de Andalucía; impulsar la generación y gestión del conocimiento en los campos de la Salud Pública y de la gestión de servicios sanitarios; o generar procesos de formación, asesoramiento, cooperación internacional, investigación y crear espacios de colaboración y redes que posibiliten la gestión del conocimiento, la salud pública y el buen gobierno de los sistemas de salud".

Aguirre ha aclarado que "la formación de la Consejería de Salud y Familias, incluida toda la referente también al Servicio Andaluz de Salud, más la investigación que actualmente se desarrolla en la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) permanecerá íntegramente en su sede de Granada".

LAS FUNCIONES DEL ISA

En cuanto a sus funciones, Aguirre ha destacado" la dirección y ejecución de las políticas de investigación, desarrollo e innovación, así como las políticas de generación y gestión del conocimiento, en el ámbito sanitario, con especial atención a los campos de la salud pública y la gestión de servicios sanitarios; la aplicación y la promoción de la transferencia de tecnología en este sector, así como la compra pública innovadora en materia de salud; el diseño y coordinación de una estrategia de excelencia en materia de investigación, desarrollo e innovación en salud; o la coordinación de la política de investigación sanitaria con el marco estratégico andaluz de investigación, desarrollo e innovación".

Finalmente, en cuanto a su organización y estructura, "sus órganos de gobierno serán un consejo rector, que estará presidido por la persona titular de la Consejería competente en materia de salud; y la dirección, que será el máximo órgano directivo del instituto, y su titular será nombrado por el Consejo de Gobierno a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de salud. Tendrá rango de viceconsejería", ha apunta el consejero, quien ha añadido que "también contará con un órgano consultivo y de asesoramiento de carácter técnico, científico y formativo, cuyo referente será el consejo asesor; y con órganos de gestión como una secretaría general y direcciones de los centros de actividad", ha concluido.

PSOE y ADELANTE LAMENTAN "REPRESALIAS" CONTRA LOS TRABAJADORES

Por su parte, la socialista María José Sánchez Rubio ha señalado que "quedan muchísimas incógnitas y bastantes preocupaciones" y ha recordado reclamado que la Junta "estudie en esta fase de alegaciones que se pueda repartir" la sede institucional entre Granada y Sevilla, porque la EASP "es un referente para Granada, pero también a nivel nacional e internacional".

Además, ha afirmado que "tendrán que salvaguardar el retorno económico directo e indirecto que hay de 15 millones en la ciudad de Granada", a la para que ha agregado que el traslado de la sede institucional "merma económicamente el tejido empresarial granadino". Y sobre todo "hay que evitar que la dirección de la escuela esté tomando represalias contra trabajadores muy valiosos por discrepar al respecto del proceso de fusión de la escuela en el instituto", un extremo que considera "alarmante".

Desde Adelante Andalucía, Ismael Sánchez ha indicado que esta idea "se ha convertido casi en una obsesión" y que "es una manera de contentar a sus socios de Vox y de montar sus propias entidades controlando su funcionamiento", para criticar que "han intentado por todo los medios anular" la Escuela Andaluza de Salud Pública "usando para ello argumentos falaces, que no han servido para enmascarar sus verdaderas intenciones". "Han hecho auditorías que nos han costado una fortuna y que para colmo solo las conoce usted, no son públicas", ha afirmado que "siguen despidiendo a persona relevantes de la escuela que no comparten los criterios de la Junta".

VOX PIDE CONOCER LAS AUDITORÍAS

La diputada de Vox María José Piñero ha destacado que desde su partido "siempre han abogado por la racionalización de los recursos con una reorganización del sector instrumental para conseguir más eficiencia", y ha lamentado que en Andalucía "existan investigadores de gran nivel que no encuentren respaldo por la Junta y que tienen que coger las maletas y poder seguir investigando en el extranjero".

Ha subrayado que quieren que Andalucía "sea pionera en formación e investigación y se haga desde la administración y no desde sociedades mercantiles", pero "faltan las auditorías, que ni se han publicado ni no las han facilitado". Además, quieren conocer el coste de esta agencia.

El diputado de Ciudadanos Javier Pareja ha destacado que el Gobierno andaluz no ha perdido la hoja de ruta inicial de la legislatura y que "se planteó en todas las áreas, nuevas leyes y reformas para lograr la eficiencia de la administración andaluza", y la popular Beatriz Jurado ha señalado que ha trasladado "el compromiso para que este texto siga a delante".