Aguirre reivindica que Andalucía disfruta "una estabilidad que nadie nos ha regalado" en el 28F previo a las elecciones

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre interviene en el cto del Día de Andalucía. A 28 de febrero de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, ha reivindicado este sábado 28 de febrero en su discurso institucional con motivo del Día de Andalucía que está a punto de terminar una legislatura "diferente" con la comunidad "líder en creación de empleo, empresas, autónomos y exportaciones y en competitividad fiscal e industrial" gracias a una "estabilibidad que nadie nos ha regalado y que cuidamos con mimo día a día".

Aguirre ha lanzado este mensaje al cierre de su discurso justo antes de advertir de que "se avecina un periodo electoral enmarcado en un ambiente crispado" para el que ha animado a los parlamentarios a "reflexionar si realmente eso es lo que los andaluces esperan de nosotros" y a "defender nuestra tierra de cualquier ataque, pero con templanza, sensatez, cordura y sosiego".

Previamente ha hecho otras alusiones en clave política al reclamar una "mejora urgente de la financiación de Andalucía con un modelo equitativo para todos lejos de principios de ordinalidad y de propuestas no consensuadas" para "dejar a un lado los agravios de unos territorios contra otros", en presencia de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

APOYO AL SECTOR AGRARIO "QUE SE LA JUEGA"

También con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la tribuna de invitados ha reivindicado la importancia "máxima" del sector agroalimentario en Andalucía y ha animado a "luchar entre todos para que las medidas que se implementen, vengan de donde vengan, no supongan nunca un retroceso para un sector que vive siempre muy expuesto". "Un sector que se juega su presente y su futuro en lo que hagamos aquí, pero también con voz fuerte y rotunda en Europa, donde Andalucía tiene mucho y bueno que decir", ha subrayado.

Durante un discurso en el que ha incluido citas de Carlos Cano, Averroes, María Victoria Atencia, Blas Infante o Camarón de la Isla, Aguirre ha hecho además alusiones a la lucha contra la violencia machista con un llamamiento a "ser inflexibles y contundentes con esta lacra y no politizarla" y a la necesidad de trabajar contra "conductas sociales que desembocan tristemente en casos de acoso escolar, una realidad inadmisible que debemos abordar de forma especial".

También ha apostado por "abordar de forma conjunta el problema del narcotráfico, que opaca la esencia de una tierra con una identidad admirable, donde miles de familias eligen cada día el esfuerzo honesto de ganarse el pan con trabajo honrado" y por el "fin de los conflictos latentes desde hace muchos años en varias partes del mundo y otros totalmente abiertos, como la guerra de Ucrania y el conflicto de Gaza, así como los que se suceden en Oriente Medio en los últimos días".

BALANCE LEGISLATIVO A pocos meses de las elecciones autonómicas, Aguirre ha hecho balance de la actividad parlamentaria de la legislatura, con 31 leyes aprobadas, incluidos cuatro presupuestos de la Junta "en tiempo y forma", y un "récord histórico" de iniciativas tramitadas, en torno a 80.000, con avances para su presentación por vía telemática.

También ha aprovechado para recordar la sede del Parlamento andaluz en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas afrontará a partir de la primera quincena de marzo los trabajos de reforma en su fachada principal, a la que seguirá la reforma del propio Salón de Plenos dentro del proyecto de rehabilitación de este edificio catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).