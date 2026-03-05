Avanza el proyecto Recup-DAS para la recuperación ambiental de las cuencas de los ríos Odiel y Tinto (Huelva)

Primera reunión de trabajo del proyecto Recup-DAS. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Consolación Vera, ha presidido la primera reunión de trabajo del proyecto Recup-DAS en el que colaboran la Administración andaluza, LifeWatch ERIC y la Universidad de Huelva. Con un presupuesto de 10,4 millones de euros, el objetivo final de esta iniciativa es la recuperación ambiental de las cuencas de los ríos Odiel y Tinto, especialmente afectados históricamente por la actividad minera.

Según ha indicado la Junta en una nota, enmarcado en el convenio firmado el pasado mes de enero, este encuentro ha contado con la presencia de representantes de las tres entidades implicadas en un proyecto que, como ha apuntado Consolación Vera, "destaca por ser un ejemplo de cómo aplicar soluciones innovadoras para llevar a cabo una gestión sostenible del agua".

"Además, es una muestra más de la apuesta del Gobierno de Andalucía por la colaboración entre instituciones en beneficio de Andalucía", ha remarcado la viceconsejera. Al respecto, ha explicado que en este caso "la Junta coopera con el sistema andaluz del conocimiento y con infraestructuras científicas de referencia europea para trabajar en la protección del entorno natural al tiempo que se impulsa el desarrollo sostenible de Andalucía".

Durante la reunión se han expuesto los trabajos ya iniciados por parte de las tres instituciones implicadas en Recup-DAS, comentándose tanto los avances realizados hasta ahora como las próximas actuaciones previstas.

A través de este proyecto, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural espera avanzar "tanto en la mejora de la calidad de las masas de agua como en la recuperación progresiva de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos asociados a las cuencas de estos ríos" que atraviesan la provincia de Huelva. Además, entre los objetivos de la iniciativa se encuentra también la generación de conocimiento científico y técnico aplicable a otras cuencas con problemáticas similares.