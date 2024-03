Agustín González (PP): "No vamos a dedicar ni un minuto de nuestro tiempo a mercadear con el Ayuntamiento" de Jaén

JAÉN, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Agustín González, ha querido dejar "muy claro" que no va a entrar "en ninguna guerra política", porque su tiempo y su dedicación es para Jaén y para los jiennenses. Ha aseverado que tanto él como el resto de su equipo "hemos llegado al Ayuntamiento de Jaén con la única intención de sumar", dedicando todos los esfuerzos para lograr que Jaén sea la ciudad que merece.

En este sentido, ha asegurado que "no voy a invertir ni un minuto de mi tiempo en asuntos que nada tienen que ver con el futuro de Jaén y que únicamente atienden a intereses políticos". Por eso ha señalado el alcalde que tanto el PSOE como Jaén Merece Más "sabrán en qué invierten su tiempo, desde luego el mío lo voy a dedicar exclusivamente a trabajar por mi ciudad".

Para ello ha aclarado que "no voy a entrar en dimes y diretes, ni en mercadeos, ni en juegos sucios" porque los jienenses "no son ningún premio de consolación, no son una moneda de cambio, los jienenses son ciudadanos que estaban cansados del ninguneo y decidieron apostar por un cambio en la ciudad, a ello me comprometí y a ello me voy a dedicar". Todo aquello que "no tenga nada que ver con el día a día de la ciudad, con la gestión municipal y con el devenir de nuestros vecinos, no tendrá cabida para el Partido Popular".

Asimismo ha insistido en que "seguiremos trabajando para que todas las administraciones se vuelquen con Jaén, se comprometan con nuestra ciudad, trabajaremos para traer grandes proyectos de futuro y seguir cumpliendo el acuerdo que alcanzamos con JM+".

Porque el alcalde ha dejado muy claro que "no nos hemos olvidado ni un minuto de esas 100+1 medidas porque nos comprometimos a ello con los jiennenses y ya se van cumpliendo algunas de ellas como por ejemplo la creación del Banco Digital, la puesta en marcha de la Concejalía de Autónomos, la próxima aprobación del PGOM para lo que ya se ha avanzado mucho, o el plan de choque de limpieza, la futura puesta en marcha del tranvía o la construcción de la Ciudad de la Justicia o la conclusión del Conservatorio Superior de Música, entre otros. "El pacto se va cumpliendo, teniendo en cuenta que llevamos ocho meses al frente del Ayuntamiento", ha apostillado.

Para concluir, ha reiterado que los jiennenses no se merecen ser "la excusa para los intereses políticos de ningún partido", y por ello pueden tener claro los ciudadanos que el Partido Popular "no vamos a participar en ningún 'juego de tronos' que no puede traer nada bueno para la ciudad" puesto que, en su opinión, un partido --el PSOE-- que "acaba de hacer oficial el acuerdo para desbloquear la ley de amnistía, creando ciudadanos distintos ante la ley y otorgando privilegios a unos en detrimento de otros, jamás podrá ser una buena opción para el futuro de los jiennenses", ha concluido.