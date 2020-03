Airbus plantea 260 despidos en Andalucía, 216 en Sevilla y 44 en Cádiz

SEVILLA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Airbus ha comunicado este martes a los comités sindicales que el plan de reestructuración comunicado por la compañía supondrá un total de 260 despidos en Andalucía, 216 en sus dos centros de Sevilla y 44 en el de la provincia de Cádiz.

Fuentes del comité han informado a Europa Press de que estos datos han sido comunicados en una reunión mantenida este martes entre Airbus y los comités, donde se ha precisado que se prevén 100 despidos en el centro de San Pablo y 116 en el de Tablada, ambos en Sevilla, mientras que para el Centro Bahía de Cádiz (CBC) de El Puerto de Santa María se han planteado 44.

Así, Madrid será la comunidad más afectada por los recortes de la multinacional aeronáutica, concentrando el 58,7 por ciento de los despidos en España (370 empleos), seguida de Andalucía con el 41,3 por ciento del recorte anunciado (260 empleos). Las factorías de Castilla- La Mancha se librarían del ajuste planteado por Airbus.

Airbus anunció el pasado mes que la reestructuración se llevará a cabo en los próximos dos años, hasta 2021, y afectará a 2.362 trabajadores de todo el grupo en Europa, de los que 630 corresponden a España.

Las citadas fuentes han indicado este anuncio se ha transmitido sin estar convocado aún la mesa de negociación que prevé negociar respecto al número de despedidos. Asimismo, dicha comunicación coincide con la confección por parte de los sindicatos de un calendario de manifestaciones y movilizaciones contra el ajuste planteado por Airbus.

En este sentido, desde el comité han afeado la propuesta por parte de la compañía subrayando que "no se va a permitir ningún despido" pues "lo que se reclama es que venga carga de trabajo y no despidos". "El plan de ajuste no tiene justificación", han resaltado mientras han valorado la "buena sintonía" con instituciones como la Diputación de Sevilla, postura que han reclamado al resto de administraciones.

"Está en juego el empleo de toda la cadena de suministro del sector aeroespacial. Andalucía está necesitada de industria y empleo" han añadido insistiendo en la "urgencia" de abordar un plan de movilizaciones de índole nacional.