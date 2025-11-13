Alba (IU) recrimina a la Junta que "piropea" a bomberos forestales pero olvida "derechos" como antigüedad y estabilidad

Imagen de este jueves de la protesta de los bomberos forestales, que se ha colado en el interior del Parlamento. - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Izquierda Unida a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Ernesto Alba, ha recriminado este jueves al Gobierno andaluz que "solo piropea" a los bomberos forestales sin que sus manifestaciones de reconocimiento público se traduzcan en "darle los derechos que se merecen".

En una nota de audio remitida tras apoyar presencialmente la concentración de bomberos forestales ante el Parlamento de Andalucía, Alba ha recordado exigencias de este colectivo profesional como "su antigüedad, mayor seguridad en su equipamiento, estabilizar la plantilla durante el invierno y con conciliación familiar".

El también secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA) ha expresado su apoyo a este conjunto de demandas laborales de un servicio público del que ha subrayado que "luchan y cuidan de nuestro patrimonio natural".

Ha recordado Alba que los propios bomberos han expresado que "los piropos del PP ni dan de comer ni salvan vidas".

La protesta de los bomberos forestales ha llegado a producirse en el interior del Parlamento, en cuyo Patio de Recibimiento han llegado a protestar acompañados en ese momento por tres parlamentarios, de los grupos Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía.

Este hecho ha motivado la reacción del presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, quien durante la sesión plenaria ha calificado de "impresentable" esa presencia de los agentes forestales para protestar al considerarlo "un ataque a la libertad de este Parlamento", además de criticar el apoyo de algunos grupos por cuanto lo ha considerado "abusos contra la libertad, un abuso contra todos los andaluces".

"Desde esta Presidencia se ha dado orden de que se desaloje", ha dicho Aguirre.