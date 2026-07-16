Albares critica que el PP "siempre ha rechazado" los "pactos" que le propone en política exterior

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, durante la clausura de los Cursos de Verano de la Fundación Pablo VI, a 9 de julio de 2026, en Madrid (España). (Foto de archivo). - Matias Chiofalo - Europa Press

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha criticado este jueves que el PP "siempre" ha "rechazado" los "pactos" que él le ha ofrecido a dicho partido en política exterior desde que ocupa dicho cargo en el Gobierno de España, si bien tiene intención de seguir planteándoselos a los 'populares'.

Así lo ha venido a trasladar el titular de Exteriores en una entrevista en Canal Sur Radio, seguida por Europa Press, en la que José Manuel Albares ha comentado que mientras él "sea ministro de Asuntos Exteriores", seguirá "ofreciéndole al Partido Popular pactos", si bien ha subrayado que, "hasta ahora", los 'populares' "siempre los han rechazado".

El ministro se ha referido en concreto al Tratado de Amistad y Cooperación con Francia suscrito por los gobiernos español y francés en 2023, y que el PP "boicotea abiertamente" pese a que, según ha subrayado, el país galo es "el primer socio comercial de España en el mundo", y hay "330.000 españoles residiendo en Francia", así como "un millón de españoles viviendo en España en municipios, en zonas transfronterizas" con el país vecino del norte.

Además, Albares ha remarcado que Francia es "uno de los grandes inversores en España", y que hay empresas francesas, como Renault, Citroën, Decathlon o Carrefour, que "dan empleo a miles y miles y miles de españoles".

El ministro ha subrayado además que él mismo llamó a representantes del PP para tratar sobre dicho Tratado de Amistad con Francia, y "la respuesta fue 'no'", y se ha preguntado "en nombre de qué política exterior, de qué política europea de vecindad, el Partido Popular torpedea nuestra relación con Francia" y dicho acuerdo.

El titular de Exteriores también se ha cuestionado "en nombre de qué política de buena vecindad" desde el PP "añoran su política de choque con Marruecos", en vez de "acompañar" la "extraordinaria etapa de amistad" que, según ha valorado, viven ahora España y dicho país vecino, así como "en nombre de qué política de vecindad difaman a Argelia diciendo que nos van a cortar el gas, cuando es un suministrador fiable y un gran amigo de España".

También ha criticado que representantes del PP vayan "a México a envenenar" la "relación" de España "con un país hermano", si bien ha prometido que él seguirá "tendiendo la mano", porque se considera "una persona de diálogo, de negociación", y cree "en la política de Estado", pero ha incidido en lamentar que, "hasta ahora", no ha tenido al PP a su lado "ni con Gibraltar, ni con Francia, ni con Marruecos, ni con Argelia, ni con México, ni con las lenguas oficiales, ni en el reconocimiento de Palestina".

"Ellos sabrán, pero si esto hacen en la oposición, imagínese si un día tuvieran el Gobierno de España", ha zanjado el ministro en su crítica a los 'populares'.