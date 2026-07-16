Albares está "mirando la posibilidad" de ir a la final del Mundial aunque al día siguiente acompañe a Sánchez a Argel

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en el curso ‘Derechos humanos y Constitución de 1978. La constitución más longeva de nuestra historia ante los desafíos internacionales contemporáneos’. (Foto de archivo) - Mateo Lanzuela - Europa Press

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha señalado este jueves que "está mirando la posibilidad" de asistir este próximo domingo a la final del Mundial de fútbol que las selecciones de España y Argentina disputarán en Nueva York, aunque al día siguiente tiene que acompañar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "una visita muy importante" que tiene a Argel.

Así lo ha indicado el titular español de Exteriores en una entrevista en Canal Sur Radio, seguida por Europa Press, en la que ha señalado que sería "un placer y un honor estar en esa final animando" a una selección como la española que, según ha valorado, "está haciendo soñar" a los españoles y dando "gran alegría".

Albares ha explicado que al día siguiente de la final tiene que acompañar a Pedro Sánchez a dicha visita a Argel, si bien ha confirmado que está "intentando ver cómo" puede "poner las dos cosas en conjunto para llegar de un sitio a otro".

"Desde luego, o físicamente, o con el corazón, allí voy a estar, como todos los españoles", ha apostillado el ministro, que ha elogiado a la selección masculina de fútbol que "está jugando a un altísimo nivel" y que hace a los españoles sentirse "muy orgullosos de ella, de lo que representa y del fútbol que está llevando" adelante. "Son unos extraordinarios embajadores de España", ha sentenciado sobre los jugadores del combinado nacional.

A la pregunta de si el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, también podría acudir a la final, el ministro ha respondido que eso no lo sabe, que él no se ocupa "de la agenda del presidente", y que "cualquier anuncio" al respecto "lo haría La Moncloa". "Sobre eso sí le puedo decir que yo sí que estoy mirando la posibilidad de hacer una conexión entre los dos sitios, que está complicado, pero bueno, lo está mirando mi equipo", ha añadido Albares para concluir.