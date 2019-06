Albás (Cs) no cierra puertas al PSOE en Córdoba, pero prioriza al PP, y dice que Vox "no es necesario" para gobernar

Publicado 03/06/2019 15:03:51 CET

CÓRDOBA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejal electa de Cs por Córdoba Isabel Albás ha asegurado este lunes que no cierra la puerta al PSOE en las negociaciones para el futuro gobierno municipal, aunque ha remarcado que "la lista más votada ha sido el PP", de manera que espera hablar con su candidato, José María Bellido, para "ver la situación", al tiempo que ha expresado que "Vox en estos cuatro años de futuro no es necesario" y por ello cree que "no hay que contar con ellos", con "todo el respeto a sus votantes".

Así lo ha declarado en rueda de prensa, pendiente de la decisión del comité ejecutivo nacional de su formación, a la vez que ha insistido en que, "si hay planteamientos buenos, vengan de un lado u otro, los vamos a aceptar", pidiendo en este caso "dejar a un lado las ideologías".

Acompañada de algunos de los 20 concejales electos de la formación naranja en la provincia para analizar los resultados electorales, Albás ha señalado sobre un posible pacto de gobierno en el Ayuntamiento de la capital que aún no han concretado una fecha exacta, pero empezarán a hablar "esta semana".

Al hilo, ha asegurado que marcarán "la diferencia en este mandato, porque no vamos a gobernar desde la ideología, exigiremos que se prioricen los intereses de Córdoba y lo que más le preocupa a los cordobeses, que es la falta de empleo, con lo cual nuestras exigencias en primer lugar irán dirigidas a la generación de empleo".

"Vamos a hablar con la lista más votada el pasado 26M, que es el PP", ha subrayado la concejal electa, quien ha resaltado que se va a informar de toda la negociación "con transparencia y rigor".

"Desde Cs vamos a poner el interés de Córdoba en el centro de las políticas y esperamos que a esta idea se sume también el PP", ha matizado Albás, quien ha manifestado que "la relación es cordial, tenemos buena predisposición y eso ya es un paso importante". "En las negociaciones tenemos que ceder todos", ha dicho la concejal de Cs, quien ha insistido en que "lo que importa es que en estos cuatro años los cordobeses noten el cambio y que hemos sido realmente útiles".

Según la edil, "antes de repartirnos responsabilidades, lo que tenemos que hacer es sentarnos a negociar y a priorizar", porque ha incidido que no han llegado para "generar problemas, sino solucionarlos", y "lo que importa son los intereses de los cordobeses", ha abundado.

No obstante, ha precisado que en el anterior mandato, "cuando el PP tenía mayoría absoluta, gestionó la Gerencia de Urbanismo y en el resultado había un margen de mejora importante", con lo cual el hecho de que "vuelvan a responsablizarse ellos, no se sabe hasta qué punto es acertado", ha cuestionado Albás.

En cualquier caso, "gobernaremos para todos los cordobeses, no solo para los que nos han votado, ese ha sido el gran error que se ha cometido siempre en esta ciudad", ha mantenido la concejal, quien ha apuntado que "el mandato de PSOE e IU no sirve de ejemplo en ningún tipo de negociación, al revés, quizás habría que analizarlo para saber exactamente qué no se tiene que hacer".

Mientras, la edil electa ha resaltado el trabajo de su número dos, David Dorado, durante estos cuatros años en el Ayuntamiento, al recordar que "se han presentado unas mociones extraordinarias que nunca se han llevado a cabo y que hubieran mejorado la vida de los cordobeses de forma considerable", al tiempo que ha recordado que "el gobierno de la alcaldesa ausente y Pedro presente no le ha hecho nada de caso y es una pena, al final ha perdido Córdoba".

Por otra parte, Albás ha recordado que mantiene sus obligaciones en el Parlamento andaluz y ha comentado que presentará su renuncia cuando su partido se lo indique, aunque considera que "a día de hoy estamos en un momento muy importante", con el trabajo para aprobar los presupuestos. "Cuando finalice esta situación y se resuelvan los presupuestos, podré dejar mi acta de parlamentaria y centrarme en la capital", ha aseverado.

DIALOGAR PARA APOYAR

En cuanto a municipios de la provincia con posibilidad de apoyar gobiernos, Albás ha dicho que se sentarán "con todos los que quieran sentarse con nosotros, puesto que hemos tenido unos resultados magníficos", de manera que "hay que hablar y escuchar para ver si se puede llegar a acuerdos, aunque lo primero son los intereses de los ciudadanos", ha enfatizado.

Al hilo, ha elogiado que "los resultados de Cs en la provincia han sido magníficos y son para sentirnos orgullosos", a lo que ha añadido que "son el fruto del esfuerzo y el trabajo de un gran equipo humano que Ciudadanos tiene en la provincia".

"Ciudadanos se ha presentado en 32 municipios y ha conseguido representación en 13 de ellos, diez de los cuales son las poblaciones con mayor número de habitantes", ha explicado Albás, para recordar que en "2015 nos presentamos en seis localidades y obtuvimos cinco concejales".

En cuanto al número de ediles, ha detallado que en Córdoba han obtenido cinco concejales; en Baena, tres; en Lucena y Villaviciosa, dos; y en Priego, Pozoblanco, Palma del Río, La Carlota, Puente Genil, Cabra, Montilla, Santaella y Pedro Abad "habrá un concejal naranja en cada consistorio".

"En cinco de las poblaciones donde hemos obtenido representación somos decisivos, al no haber ningún partido con mayoría absoluta", ha incidido Albás, quien ha resaltado que "en Baena somos conscientes de que jugaremos un papel fundamental, aunque aún no se han iniciado las conversaciones con ningún partido político".

Asimismo, ha anunciado que se han quedado "a las puertas del segundo concejal en Puente Genil y de tener representación en Hinojosa, a falta de cuatro votos, y en Iznájar a falta de tres".

"Con estos resultados doblamos los diputados provinciales y conseguiremos ponerle voz a la demanda de los vecinos de la provincia, sin olvidarnos que somos personas que venimos de la sociedad civil y que nuestra forma de hacer política redundará en la calidad de vida de los cordobeses", ha defendido la representante de Cs.