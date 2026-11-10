El albergue de temporeros de la capital, al 92% de ocupación, y Porcuna, únicos abiertos en la provincia de Jaén

Archivo - Interior del albergue de temporeros/Archivo - AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO - Archivo

JAÉN 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El albergue de temporeros de Jaén capital se encuentra al 92 por ciento de ocupación tras tener cubiertas en la última noche 157 de las 170 plazas que ofrece. Además, de la capital jiennense, solo está abierto en la provincia el de Porcuna con una plaza ocupada en la última noche, de las 21 con las que cuenta, según se ha informado a Europa Press desde la Junta de Andalucía.

El diseño del mapa de recursos para la atención a temporeros que vienen a la provincia de Jaén a trabajar en la campaña de recogida de aceituna contempla la apertura progresiva de un total de 14 albergues municipales --el mismo número que la pasada-- y un total de 569 plazas --cuatro más que en la anterior campaña--.

La propuesta del Foro Provincial para la Atención de Personas de Origen Migrante a los ayuntamientos de la provincia era que la apertura de sus albergues para temporeros se produjera entre los días 2 y 6 de noviembre.

Sin embargo a fecha de hoy solo han abierto dos de los 14 previstos. El Ayuntamiento de Úbeda (Jaén) prevé abrir las puertas de su albergue municipal para personas temporeras este jueves, 12 de noviembre.

En el caso de Alcalá la Real, la Comisión Local de Inmigración ha previsto la apertura del albergue del Coto entre el 16 y el 20 de noviembre. Este recurso dispone de 18 plazas y ofrece una estancia máxima de cuatro noches para personas en situación regular que busquen empleo, incluyendo alojamiento, manutención, lavandería y atención social

En Martos, el Ayuntamiento tiene prevista la apertura de su albergue para el próximo 16 de noviembre, con la posibilidad de adelantar la fecha si fuera necesario. Este centro cuenta con un total de 29 plazas --24 para hombres, cuatro para mujeres y una adaptada-- y ofrecerá servicios de desayuno, almuerzo, cena, higiene personal, desplazamiento y lavandería

En Andújar, el Foro Local para la Atención a las Personas Migrantes ha concretado que el albergue municipal dispondrá de 34 plazas --30 para hombres y cuatro para mujeres--. En este caso, la fecha de apertura aún no está confirmada y se determinará en función de la evolución de la llegada de personas y de las necesidades detectadas por los servicios municipales y agentes sociales.