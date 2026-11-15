Alberto Casas y Marta Corazón ganan la XXX Media Maratón de Jaén

Marta Corazón llega a meta de la XXX Media Maratón de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alberto Casas, en la categoría masculina, y Marta Corazón, en la femenina, han sido los vencedores absolutos de la XXX Media Maratón de Jaén, que se ha celebrado este domingo en el nuevo circuito homologado de una sola vuelta.

Junto a la 10K en memoria de Paco Manzaneda --que han ganado han sido Rafael Tello y Carolina Mayo, ha conseguido un récord absoluto de participantes: más de 3.700 entre las dos modalidades, según ha informado el Ayuntamiento.

El la media maratón, Gabriel Lerma y Ester Hervás han sido los ganadores en la categoría masculina y femenina, respectivamente, de corredores con algún tipo de discapacidad. También han subido a los respectivos podios Francisco Orihuela y Francisco Javier Olmedo, e Inmaculada Narváez y Ana Belén Romero.

Alberto Casas, segundo este mismo año en la Subida al Quiebrajano y en la media de Almería, ha sido campeón en hombres tras dominar la prueba de principio a fin. El atleta de Mancha Real ha parado el crono en una hora, diez minutos y cuatro segundos, y ha confirmado su condición de favorito para suceder en el trono al lesionado y, por tanto, ausente Andy Morales.

Segundo ha sido Eduardo Gómez (01:12:03), que ganó hace una semana escasa la XXVI Carrera por la Paz y la Integración, y tercero, Óscar Aymerich, vencedor de la prueba en 2023 y segundo el año pasado (01:12:29).

En mujeres, Marta Corazón ha firmado un registro de 01:27:03 y ha entrado por delante de Irene Yébenes, que ha hecho una marca de una hora, 27 minutos y 54 segundos, e Irene Peinado (01:28:36). Los tres primeros clasificados de la general tanto masculina como femenina han recibido un trofeo y un cheque de 300, 200 y 100 euros, respectivamente, además de un lote de suplementación deportiva y unas gafas para combatir la luz azul, favorecer la generación natural de melatonina y mejorar la fatiga muscular. Los tres más rápidos, tanto en hombres como en mujeres, en la categoría para personas con discapacidad han recibido igualmente un trofeo y la misma cantidad en efectivo. Los ganadores, se han llevado también los dos citados obsequios aportados por NPV y pureMind, respectivamente.

Estos dos últimos reconocimientos y otro trofeo es el premio que se han llevado los campeones del 10K en memoria de Paco Manzaneda. En esta prueba, junto a los ganadores Tello y Mayo, se han subido al podio Antonio Javier Reyes, Rafael Martos, Caty Fuentes e Irene Aranda.

Los tres primeros clasificados de cada una de las categorías convocadas de la media (sénior, sub 23, sub 20, Máster A, B, C, D, E, F y G (65 años en adelante el día de la celebración de la prueba) han recibido también un trofeo.

CIFRAS SIN PRECEDENTES

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha felicitado al Patronato de Deportes y a los casi 600 efectivos entre voluntarios, Policía Local, trabajadores municipales y demás dispositivos movilizados a lo largo y ancho de los 21 kilómetros del recorrido.

"Estamos hablando de una competición que cumple 30 años de historia, pero que, sobre todo, está viviendo uno de sus mejores momentos. Una prueba que ha sabido reinventarse, crecer y encontrar su sitio hasta convertirse en una cita cada vez más importante dentro del calendario del atletismo andaluz", ha afirmado.

Al respecto, como hiciera en su presentación, ha explicado que, cuando se puso en marcha el proyecto Jaén, Ciudad del Atletismo, el objetivo era que la ciudad "fuese reconocida por su apuesta por este deporte, por su capacidad organizativa y por la celebración de grandes acontecimientos deportivos".

Y, dentro de ese proyecto, la prueba que "más estaba costando promocionar" era la media maratón, cuya evolución ha valorado. "Hace apenas tres años contábamos con poco más de 350 corredores. Hoy han corrido diez veces más que aquella cifra. Es un crecimiento extraordinario que demuestra que el trabajo está dando sus frutos y que Jaén está ganando peso en el panorama del atletismo popular", ha dicho.

La concejala de Deportes, Beatriz López, ha destacado esas cifras que nunca antes se habían dado en esta prueba "con imágenes que sobrecogen como esa salida de la Media Maratón con una calle Virgen de la Cabeza repleta de corredores y que apuntalan que el trabajo que se ha hecho desde el Patronato de Deportes ha contado con un respaldo y reconocimiento absoluto" de los participantes.

La prueba organizada por el Patronato Municipal de Deportes ha sido patrocinada por Caja Rural de Jaén, la Diputación, Construcciones Calderón, Aqualia, Corima y Dacia Japemasa. DorsalGO!, Quántico, Forus, la clínica de fisioterapia Carlos Morente Sánchez, E47, Jaén Plaza, Medac, la Universidad de Jaén, La Vieja Victoria, pureMind y NPV han colaborado con la organización.