Alberto de Paz, con 'La banda sonora de Córdoba', abre este sábado 'Noches de música en la Puerta'

Archivo - El pianista Alberto de Paz. - IMAE - Archivo

CÓRDOBA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pianista, improvisador, compositor y 'showman' Alberto de Paz, con su espectáculo 'La banda sonora de Córdoba', abre este sábado, a las 22,00 horas, en la Puerta del Puente, el ciclo veraniego 'Noches de música en la Puerta', que organiza la Delegación de Centro Histórico del Ayuntamiento.

Según informa el Ayuntamiento en una nota, 'La banda sonora de Córdoba' es "un viaje musical para evocar cómo suena, huele y se siente nuestra tierra", en el que Alberto de Paz, piano, voz y creación musical, está acompañado por Nicolás Díaz, guitarra flamenca, y Patricio Cámara, percusión y voz.

'Noches de música en la Puerta', ciclo que apuesta por la diversidad, la cercanía y el disfrute de la música en directo en un entorno patrimonial único, va a ofrecer los sábados, del 18 de julio y el 29 de agosto, conciertos de siete artistas de distintos estilos y trayectorias.

Además de Alberto de Paz (18 julio), participan el bailaor y cantaor Miguel Ángel Heredia (25 julio); el cantante y compositor Álvaro Vizcaíno, que presenta su espectáculo 'Tú Pa Mí' (1 agosto); la cantante Alba Molina, con un homenaje a sus padres, Lole y Manuel (8 agosto), el bailaor Ángel Reyes y su espectáculo 'Juntura' (15 agosto); la Banda de Música de la Estrella, que ofrecerá el programa de pasodobles, coplas y marchas 'Noches de Verano, Noches de Estrellas' (22 agosto), y la cantante y compositora Lya (29 agosto).