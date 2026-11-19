ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 19 (EUROPA PRESS)

Alcalá la Real (Jaén) ha acogido la jornada Ifmif-Dones: Innovación y Oportunidades Europeas para la Industria Andaluza. El encuentro ha tenido como objetivo acercar al tejido empresarial las oportunidades de negocio, contratación y colaboración tecnológica que ofrece este proyecto científico internacional, cuyas instalaciones se ubican en la localidad de Escúzar (Granada).

La convocatoria ha contado con un total de 64 personas inscritas, en su mayoría, procedentes del propio municipio alcalaíno y de la provincia de Jaén, aunque también se ha contado con la asistencia de representantes de empresas de Sevilla, Málaga, Córdoba y Madrid.

La iniciativa ha sido organizada de forma conjunta por el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Ifmif-Dones, Industry Office y las Cámaras de Comercio de Granada y Andújar (Jaén). Asimismo, ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Alcalá la Real y la participación del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), en el marco de la Red de Información Europea de Andalucía.

Durante la apertura, el alcalde de Alcalá la Real, Marino Aguilera, ha destacado la importancia de aproximar a las empresas locales un proyecto de esta envergadura, situado a unos 45 minutos del municipio. "Supone una oportunidad para ampliar sus posibilidades de negocio", ha valorado el regidor.

Aguilera ha reivindicado a Alcalá la Real como uno de los grandes focos industriales del interior de Andalucía, actualmente en fase de expansión, y ha confiado en que las firmas locales aprovechen esta infraestructura para posicionar al municipio como "referente industrial" abierto a la innovación y al conocimiento.

Por su parte, el delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía en Jaén, Javier Calvente, ha ensalzado la colaboración institucional para favorecer el desarrollo económico.

Calvente ha incidido en la relevancia de que el empresariado de la comarca se incorpore a este proyecto de referencia europea a través de sus capacidades en tecnología, logística y servicios industriales.

En esta misma línea, la directora gerente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Mercedes León, ha explicado que las necesidades de una infraestructura científica de estas características "van mucho más allá de la tecnología".

Según ha detallado, el proyecto requiere también de materiales, mobiliario, asesoramiento jurídico y diversos servicios auxiliares, por lo que ha animado a empresas de múltiples sectores a explorar las vías para convertirse en proveedoras.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Andújar, Javier Camello, ha agradecido la cooperación de las entidades implicadas y ha subrayado la importancia de "sumar esfuerzos" para potenciar la prosperidad económica de la provincia jiennense.

El encuentro ha contado también con la intervención de Moisés Weber, director del Consorcio Ifmif-Dones España, quien ha indicado que, aunque se trata de una gran instalación que requiere componentes de alta tecnología, estos se construyen a partir de elementos y procesos que ya forman parte de las cadenas de suministro de muchas empresas industriales convencionales.

La jornada ha completado su programa con diversas ponencias técnicas sobre el presente y futuro del acelerador, sus próximos hitos, la transferencia tecnológica y el acceso a licitaciones y financiación.

Ifmif-Dones está considerada la mayor infraestructura científica de España. Con una inversión que supera los 1.000 millones de euros, este proyecto internacional está concebido para investigar y avanzar en el conocimiento de los materiales que harán posible la futura energía de fusión.