Alcalá la Real (Jaén) organiza una jornada de observación y repartirá 1.000 gafas homologadas para el eclipse

Cartel de la actividad - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA RAL

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 11 (EUROPA PRESS)

El municipio jiennense de Alcalá la Real se prepara para vivir este miércoles el eclipse solar y lo hará con una actividad enmarcada en la iniciativa 'Cielo de Frontera 2026', organizada por la Asociación Alcalá la Real Destino de Calidad, en colaboración con el área de Turismo del Ayuntamiento. Será una jornada de observación y divulgación en el parque periurbano de Los Llanos.

La actividad se desarrollará en las inmediaciones del parque solar y la ermita de La Verónica. A partir de las 18,30 horas, se iniciará el reparto de 1.000 gafas homologadas para la observación solar de forma segura, las cuales se entregarán de manera gratuita a razón de una única gafa por persona y hasta agotar existencias.

Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), en Alcalá la Real el eclipse comenzará a las 19,41 horas y alcanzará su máximo a las 20,37 horas, momento en el que se registrará una parcialidad del 96,04 por ciento. El ocaso del sol se producirá a las 21,11 horas, completando una duración total del fenómeno de una hora, 29 minutos y 53 segundos.

Además de la observación directa del eclipse, la jornada contará con una charla divulgativa a cargo de AstroNatura para explicar las características de este evento astronómico. Asimismo, se dispondrá de telescopios equipados con los correspondientes sistemas de protección solar y, posteriormente, se ampliará la experiencia con la observación y explicación de la lluvia de estrellas de las Perseidas, también conocidas como Lágrimas de San Lorenzo.

Desde la organización se ha hecho especial hincapié en las medidas de seguridad, recordando que nunca se debe mirar directamente al sol sin la protección adecuada para evitar lesiones graves en la retina. En este sentido, se advierte de que las gafas de sol convencionales, radiografías o cristales ahumados no son seguros, por lo que se recomienda usar únicamente gafas homologadas, realizar descansos durante la observación y no utilizar prismáticos, telescopios o cámaras que carezcan de los filtros solares adecuados.

Ante la previsión de una importante afluencia de público, el Ayuntamiento de Alcalá la Real ha recomendado a los asistentes que se desplacen a pie hasta la zona de observación. Para ello, se habilitará la subida a la Verónica a través de la calle Verónica, que será de uso exclusivamente peatonal.

Aunque se dispondrá de espacio de aparcamiento en el entorno de la Cruz del Rayo, la organización advierte de que las plazas podrían resultar insuficientes. Por este motivo, el estacionamiento se reservará de forma prioritaria para personas con movilidad reducida o que requieran acceder en vehículo por fuerza mayor.

En el caso de las personas con movilidad reducida, deberán comunicar su asistencia a la Oficina de Turismo antes de las 14,00 horas del miércoles para coordinar su acceso en coche y, una vez en el lugar, tendrán que acreditar su grado de discapacidad.