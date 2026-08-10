El alcalde de Chipiona (Cádiz) pide ayuda económica para afrontar el aumento por diez de su población en verano

Imagen de una playa de Chipiona llena de sombrillas y bañistas este verano. - AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA

CHIPIONA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

Las playas de arena blanca de la provincia de Cádiz son uno de los destinos más buscados cuando llega el verano, como Chipiona, en la Costa Noroeste, que experimenta cada año un crecimiento sustancial de su población, al pasar de 20.000 habitantes a 200.000 durante julio y agosto, un aumento que para el alcalde de esta localidad, Luis Mario Aparcero, requiere de "un extra" económico que ayude a los ayuntamientos a hacer frente a los gastos en servicios públicos.

Las sombrillas han vuelto a atestar las playas de Chipiona y de otros muchos puntos de la provincia con el inicio del mes de agosto, una realidad sobre la que el alcalde de esta localidad, ha restado importancia en declaraciones a Europa Press, en las que ha señalado que su percepción es que "en toda la costa española hay muchísima gente", no solo en su municipio o la costa gaditana.

"Las calores hacen que el interior de España se distribuya alrededor. No hay ni más ni menos gente que la que hay todos los años", ha asegurado, añadiendo que "Chipiona siempre es un destino muy apetecible".

No en vano, las previsiones de Horeca para esta primera quincena de agosto sitúan a este municipio al 93% de ocupación hotelera, la segunda localidad de la provincia con mejores estimaciones por detrás de Conil de la Frontera, y con un mes de julio que ha estado por encima del 92%, hasta seis puntos porcentuales más que en 2025.

En ese sentido, ha reconocido que su municipio "está de moda" gracias a las mejoras que se han ido aplicando en equipamientos y en adecentamiento de sus 14 kilómetros de playa. No obstante, para atender de forma adecuada este aumento considerable de visitantes que experimenta cada verano, el alcalde ha asegurado que hace falta "un extra" económico que venga dado con la declaración de municipio de máxima afluencia turística, algo que viene reclamando al Gobierno de España, la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía como entes supramunicipales.

Esto, ha señalado Aparcero, ayudaría al Ayuntamiento a sufragar los gastos que generan esos más de 200.000 visitantes en dos meses, ya que el presupuesto que maneja la localidad tiene "limitaciones" en cuestiones como la contratación de más personal

"Estamos luchando y trabajando para que el Ministerio de Hacienda, sobre todo, nos aporte más cantidad porque con 20.000 habitantes no podemos soportar los gastos de 200.000", ha expuesto el alcalde chipionero, quien ha hablado de la necesidad de contratar a más personal, como policías locales para mejorar la seguridad u operarios para reforzar la limpieza.

A pesar de estas trabas financieras, Luis Mario Aparcero ha destacado el "esfuerzo notable" que se hace cada año en este enclave de la Costa Noroeste para atender adecuadamente a los visitantes y a los propios vecinos, con "más de 100 personas dedicadas a mantener el municipio en condiciones óptimas".

El auge turístico que vive Chipiona cada año se ha visto reflejado en cuestiones como el desempleo, donde el alcalde ha hecho hincapié en la "fortísima" caída experimentada en la última década, al pasar de 3.800 desempleados a 1.150 en la actualidad. Esto, ha afirmado, está generando incluso "dificultades" para encontrar mano de obra disponible en el sector de la hostelería y los servicios, ya que "casi todo el mundo empleado".

Chipiona suele aparecer entre los municipios de Cádiz con mayor ocupación en las estadísticas de Horeca Cádiz cuando llegan fechas clave como el verano o la Semana Santa. Al respecto, Aparecero ha asegurado que con la apertura de nuevos establecimientos hoteleros en zonas como Costa Ballena, se va a producir un crecimiento del "4,75%", pasando a ser el segundo municipio gaditano en número de plazas hoteleras tras Chiclana de la Frontera.

Con el objetivo de romper la estacionalidad, ha contado, el Ayuntamiento trabaja con un programa anual que ofrece 100 eventos distribuidos a lo largo de los 12 meses del año. De este modo, se busca atraer "de forma constante" a los propietarios de segundas residencias de municipios cercanos situados a poco más de una hora de distancia, como Sevilla.

El alcalde ha manifestado que, aunque el verano trae consigo "problemas típicos" de tráfico, dificultades de aparcamiento y "masificación" de cualquier zona costera, seguirá exigiendo a las administraciones públicas apoyo para que "despeguemos del todo".