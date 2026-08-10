El incendio de Niebla (Huelva) recorre ya 20.000 hectáreas y se encuentra "fuera de capacidad de extinción"

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NIEBLA (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado este lunes que el incendio forestal declarado el pasado jueves, 6 de agosto, en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva) roza ya las 20.000 hectáreas de perímetro recorrido y se encuentra en estos momentos "fuera de capacidad de extinción, no por falta de recursos, sino por la extraordinaria complejidad" y la "peligrosidad" del comportamiento del fuego.

Así lo ha advertido el vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, durante una comparecencia ante los medios de comunicación en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) en la que ha avanzado que la extinción se prevé como una "carrera de fondo con obstáculos" que se prolongará "durante días".

Sanz ha explicado que las condiciones meteorológicas han empeorado "drásticamente" desde primera hora de la mañana, adelantándose a lo previsto. "La combinación de rachas de viento de suroeste, la complicada orografía de barrancos y la aparición prematura de fenómenos convectivos --que generan grandes pirocúmulos-- está provocando el salto de focos secundarios en todas las direcciones a varios kilómetros de distancia", ha señalado.

"Esta situación invalida las estrategias de ataque y reduce drásticamente la eficacia de los medios aéreos, ya que la intensidad del calor y las turbulencias evaporan el agua antes de que alcance el suelo. Ante el riesgo de que las llamas dejen aislados a los retenes por la rápida unión de la cabeza del fuego con los focos secundarios, la prioridad absoluta sigue siendo garantizar la seguridad de la población y de los intervinientes", ha subrayado el consejero.

Sanz ha explicado que el operativo se enfrenta a una "carrera de fondo llena de obstáculos" en la que los continuos cambios de viento y, muy especialmente, la aparición prematura de "fenómenos convectivos" a primera hora de la mañana "están dinamitando las estrategias de ataque". Según ha detallado, estas pirocúmulos provocan focos secundarios "a kilómetros de distancia en todas las direcciones que terminan uniéndose al pirobalón principal, lo que genera un crecimiento desorbitado y no previsible" del fuego.

En este sentido, ha remarcado que "se continuarán tomando las decisiones de alejamiento preventivo que sean necesarias", centrándose actualmente en mantener y evaluar posibles nuevas medidas en el flanco norte y noreste hacia municipios como El Berrocal, Marigenta y El Pozuelo, además de mantener vigentes las evacuaciones de 479 personas, de las cuales 24 continúan atendidas directamente en el teatro de Zalamea por Cruz Roja, Protección Civil y el GREA.

Asimismo, el consejero ha subrayado que la virulencia de esta dinámica convectiva "reduce drásticamente la eficacia de la aviación". "En una buena parte de las ocasiones, el agua que normalmente es tan eficaz ni siquiera llega abajo", ha lamentado Sanz, señalando además que estos saltos de llama anulan la efectividad de los cortafuegos tradicionales e incrementan exponencialmente el peligro para los efectivos terrestres, "que han llegado a precisar evacuaciones en helicóptero tras quedar aislados".

Asimismo, el vicepresidente primero de la Junta ha recordado que la prohibición de regresar a las viviendas evacuadas "no es una recomendación", sino "una instrucción de obligado cumplimiento" por la "extrema impredecibilidad" del incendio.

En este punto, ha señalado que para "casos excepcionales de urgencia, como la recogida de medicamentos o la atención a animales", se ha articulado un dispositivo coordinado por la Guardia Civil.

MÁS DE 600 EFECTIVOS Y LÍNEAS DE CONTENCIÓN

Frente a la avance de las llamas hacia el noreste, más de 600 efectivos, 12 maquinarias pesadas (bulldozers) y un despliegue de hasta 26 medios aéreos trabajan "a destajo" sobre el terreno. El objetivo prioritario de las operaciones se centra actualmente en confinar el flanco norte y la cabeza del incendio mediante la consolidación de una línea de control que abarca desde El Pozuelo hasta Marigenta y el municipio de Berrocal.

Para evitar que el fuego alcance esta última localidad, el dispositivo despliega una acción combinada de maquinaria, retenes terrestres y descargas de retardante mediante aviones de carga en tierra. De forma paralela, las fuerzas de extinción mantienen activada una segunda línea de contingencia en la carretera de Aznalcóllar a Berrocal para frenar los posibles rebrotes que pudieran sobrepasar el primer perímetro de contención, ha detallado Sanz.

En el ámbito de la protección a la población, el consejero ha situado la seguridad de los vecinos como el "principio absoluto" sobre el que giran todas las decisiones estratégicas. En estos momentos, un total de 479 personas se encuentran en situación de alejamiento preventivo de sus viviendas, de las cuales 24 continúan siendo atendidas directamente por Cruz Roja, Protección Civil y el GREA en las instalaciones del teatro de Zalamea la Real.

Sanz ha advertido de que la Junta de Andalucía estudia la implantación de "nuevas coronas de seguridad" y evacuaciones preventivas durante las próximas horas en zonas del norte y noreste de Berrocal. Ante esta posibilidad, el titular de Presidencia ha recalcado que el confinamiento y el desalojo "no son una recomendación, sino una instrucción de obligado cumplimiento", instando a la ciudadanía a "no intentar regresar a los inmuebles bajo ningún concepto" salvo acceso coordinado con la Guardia Civil para causas "de extrema necesidad".

CORTES DE TRÁFICO Y PRUDENCIA EN LAS CIFRAS

La evolución de las llamas mantiene cortadas o con severas restricciones de tráfico cinco vías de la red viaria provincial: la HU-3106, la A-493, la HU-5104, la HU-4103 y la HU-6104. El consejero ha explicado que el dispositivo mantendrá estos cierres "de forma indefinida" hasta que las condiciones meteorológicas y el comportamiento del perímetro "garanticen el tránsito seguro".

Finalmente, Antonio Sanz ha señalado que el balance definitivo de la huella del fuego "no se conocerá con precisión hasta que el sistema de satélites Copernicus facilite la cartografía real de las zonas quemadas".

Sanz ha agradecido la coordinación y "lealtad institucional" con la Subdelegación del Gobierno, la Unidad Militar de Emergencias (UME), el dispositivo Infoca, bomberos y las alcaldías afectadas en una lucha que, según ha insistido, requerirá tiempo hasta que el clima abra alguna "oportunidad meteorológica".

"MÁXIMA LEALTAD Y COOPERACIÓN"

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, ha advertido de la "enorme complejidad" y el carácter "peligroso" del incendio forestal que afecta a la zona, al tiempo que ha destacado que el Gobierno de España mantendrá la "máxima lealtad institucional" y unidad con las administraciones implicadas para lograr la extinción del fuego, cuyas labores se ven complicadas por unas condiciones meteorológicas "desfavorables".

Toscano ha explicado que durante la pasada noche, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha reubicado el grueso de sus recursos hacia el flanco noreste --especialmente en la zona norte-- para centrar los trabajos preventivos en la protección del municipio de Berrocal, donde las llamas se han situado "muy próximas" a la población. Asimismo, la Guardia Civil ha intensificado los controles de tráfico y la revisión de los núcleos urbanos con mayor riesgo.

Las autoridades mantienen una interlocución directa con varios municipios ante la posibilidad de que el incendio siga extendiéndose. En las últimas horas se ha emitido un preaviso a la pedanía de Las Delgadas, de Zalamea la Real, y se vigila de cerca la evolución del fuego ante el riesgo de que alcance la provincia de Sevilla.



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Audio: El delegado del Gobierno en Andalucía en funciones, Francisco Toscano

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Audio: El vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz

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