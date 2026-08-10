Piden que el Tribunal Penal Internacional investigue si el rey de Marruecos promovió la crisis de Ceuta

Archivo - El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (i), y el rey de Marruecos, Mohamed VI (d) en su primer viaje oficial de esta legislatura a Marruecos, a 21 de febrero de 2024, en Rabat (Marruecos). - Pool - Archivo

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La organización política Iustitia Europa ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitando que se investigue si el rey de Marruecos, Mohamed VI, y el primer ministro del país africano, Aziz Akhannouch, ordenaron la entrada masiva en Ceuta de personas procedentes de Marruecos.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, Iustitia Europa pide a la Fiscalía que inicie las diligencias pertinentes para determinar si hubo una "eventual operación de carácter estatal consistente en utilizar población civil como instrumento para penetrar masivamente en territorio" de España.

La formación política reclama saber si hubo una "operación" con el objetivo el "desbordar" las estructuras fronterizas españolas, "generar desestabilización y condicionar su actuación soberana", y si estos hechos pueden enmarcarse en presuntos crímenes de guerra y de agresión al vulnerar supuestamente los artículos 8 y 15 del Estatuto de Roma.

Iustitia Europa deja claro que la "inclusión" de las mencionadas autoridades marroquíes "no implica afirmar que exista actualmente prueba concluyente de una orden individualizada. "Precisamente se solicita investigar si, por su posición y funciones, participaron, conocieron, ordenaron, autorizaron, promovieron o toleraron conscientemente los acontecimientos denunciados", subraya.

¿UTILIZARON CIVILES PARA ASALTAR LA FRONTERA?

En ese sentido, la organización solicita que la Fiscalía determine si Marruecos utilizó a "miles de civiles contra una frontera internacional" para "neutralizar, dificultar o impedir la respuesta de las fuerzas españolas, precisamente debido a la condición civil de las personas empleadas en dicha actuación". En concreto, la organización quiere saber si se utilizaron menores de quince años para lograrlo.

"El objeto de la investigación debe comprender, por ello, no solamente la materialidad de los desplazamientos, sino su posible instrumentalización estratégica", apunta.

Iustitia Europa reclama investigar si hubo órdenes a las fuerzas marroquíes para "omitir" los controles destinados a impedir el desplazamiento de migrantes a la persona española, así como si hubo comunicaciones, planes, informes de inteligencia, reuniones u órdenes para ese fin.

Y remarca la necesidad de examinar si los hechos "pueden presentar elementos correspondientes a una forma de confrontación o guerra híbrida".