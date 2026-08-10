Eclipse solar 2026 en España: simulador para ver cómo será en tu municipio fase a fase

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 convertirá el atardecer de ese día en una cita excepcional con el cielo. Durante unos minutos, la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol y llegará a ocultarlo por completo en la franja de totalidad que atravesará parte del norte y el este peninsular, algo que no sucedía desde hace más de un siglo.

En los municipios situados dentro de esa banda, la luz del día se apagará de forma momentánea y será posible observar la corona solar, la atmósfera exterior del Sol que normalmente queda oculta por su intenso brillo. Fuera de ella, el eclipse también podrá verse, aunque solo de forma parcial y con un grado de ocultación diferente según cada localidad.

Para conocer cómo evolucionará el fenómeno desde cada lugar, Europa Press ofrece este simulador del eclipse solar 2026. Solo hay que buscar el municipio en la caja de consulta y desplazar la barra inferior para comprobar, fase a fase, cómo la Luna irá cubriendo el disco solar y a qué hora se producirá cada momento.

La herramienta muestra una recreación de la posición del Sol durante el eclipse y permite recorrer su evolución desde el inicio hasta el final. Al mover la barra, la imagen cambia para reflejar el grado de ocultación del Sol en cada instante y también se actualiza la hora local correspondiente con cada fase. Junto a la simulación, el usuario puede consultar los principales datos del eclipse en su localidad: la hora de inicio, el momento de máximo oscurecimiento, el comienzo y el final de la totalidad, cuando esta sea visible, y la hora a la que concluye el fenómeno.

En algunos municipios, el simulador señalará que el eclipse será parcial, por lo que no llegará a producirse la ocultación completa del Sol. También podrá advertir de una circunstancia decisiva para organizar la observación: el eclipse tendrá lugar al atardecer y, en muchas zonas, sus últimas fases coincidirán con la puesta de Sol.

Además, el enlace "Ver infografía del IGN" permite acceder a una ficha más detallada de cada localidad, con la secuencia prevista del eclipse, sus coordenadas, la duración del fenómeno y datos sobre la altura y el azimut del Sol en el momento de máximo oscurecimiento.

TRES ECLIPSES SOLARES VISIBLES DESDE ESPAÑA EN TRES AÑOS

El eclipse del 12 de agosto de 2026 inaugurará una sucesión poco habitual: entre ese año y 2028 podrán observarse desde España dos eclipses totales y uno anular. No serán, sin embargo, iguales ni se verán de la misma forma desde todo el país.

El 2 de agosto de 2027 volverá a producirse un eclipse total de Sol, aunque la franja desde la que podrá contemplarse la ocultación completa quedará limitada al extremo sur peninsular y al norte de África, con lugares como Cádiz, Málaga, Ceuta y Melilla entre los puntos desde los que será visible. A diferencia del de 2026, el fenómeno se producirá por la mañana y la mayor duración de la totalidad se registrará en Ceuta.

La serie se cerrará el 26 de enero de 2028 con un eclipse anular. En este caso, la Luna no llegará a cubrir por completo el disco solar, por lo que quedará visible un anillo brillante alrededor de su silueta. La fase anular podrá observarse completa desde ciudades como Sevilla, Málaga, Murcia y València, aunque en otros puntos, como Palma o Barcelona, la puesta de Sol impedirá ver el final del fenómeno, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN).