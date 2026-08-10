Más de cien muertos por el seísmo de magnitud 7,4 registrado en el noroeste de Colombia

10 August 2026, Colombia, Manizales: Rescue workers arrive to the scene following the 7.4-magnitude earthquake. Photo: Santiago Álvarez/colprensa/dpa - Santiago Álvarez/colprensa/dpa

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de cien personas han muerto este lunes a causa de un terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter registrado este lunes con epicentro cerca de localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, en el noroeste de Colombia.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ha confirmado la muerte de 111 personas, mientras que el número de heridos asciende a 87 personas como consecuencia de un seísmo que ha afectado a unos nueve departamentos.

Asimismo, ha precisado que hasta el momento se han registrado daños en al menos 1.575 viviendas, incluidas 37 que han sido completamente destruidas; así como en 18 centros de salud, 52 escuelas, 17 centros comunitarios.

A esto se suman 61 edificios colapsados, 18 carreteras dañadas y siete aeropuertos afectados, seis de los cuales han dejado de operar vuelos comerciales.

El mandatario ha anunciado que viajará a Quibdó, capital del departamento del Chocó, mientras el vicepresidente, José Manuel Restrepo, y otros ministros se desplazarán a Pereira, en el departamento de Risaralda, y a Cali, capital del Valle del Cauca, para conocer de primera mano los efectos del seísmo.

De la Espriella ha hecho este anuncio durante una rueda de prensa celebrada al término de un encuentro con el Comité Nacional para el Manejo de Desastres, establecido durante la jornada, y en la que ha decretado la situación de "desastre nacional".

Horas antes, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ha confirmado la muerte de 27 personas, incluidos al menos tres menores de edad, si bien ha precisado que se trata de una cifra preliminar que no incluye a la capital, Cali.

Asimismo, ha informado de que en la localidad de El Águila ha colapsado un hospital, dejando atrapadas al menos a cinco personas, tres adultos y dos niños, mientras que en la ciudad de El Cairo se han registrado daños en "cerca" del 80% de los edificios.

Por su parte, el gobernador de Rirasalda, Juan Diego Patiño, ha elevado a 40 los fallecidos solo en su capital, Pereira, y dos municipios en sus inmediaciones como consecuencia de un seísmo que ha afectado a unos nueve departamentos del país.

#EnDirecto | Así ha sido el momento en el que una de las torres de la catedral en Manizales (Colombia), se derrumba por el terremoto de magnitud 7,4 https://t.co/2SNu83hOhQ pic.twitter.com/DXXTv4lXnt — Europa Press (@europapress) August 10, 2026

Mientras, en el municipio de Manizales, en el departamento de Caldas, se han registrado hasta el momento dos personas muertas, tal y como ha indicado en un vídeo en redes sociales su regidor, Jorge Eduardo Rojas, que ha lamentado asimismo más de doce edificios parcial o totalmente destruidos y más de 20 viviendas completamente lapsadas.

A estas cifras se suman otras cuatro víctimas mortales y 69 heridos en el departamento de Chocó, ha indicado en redes sociales su gobernadora, Nubia Córdoba, si bien no ha precisado daños materiales.

El epicentro del seísmo, registrado sobre las 7.34 horas (hora local), se ha situado a cinco kilómetros al este de San José del Palmar y ha tenido una profundidad de 107 kilómetros, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en un informe preliminar.