Alcalá la Real (Jaén) presenta 'Veladas en la Frontera' con siete experiencias gastronómicas en la Fortaleza de la Mota

Presentación de 'Veladas en la Frontera' - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL

JAÉN 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Alcalá la Real (Jaén) tiene todo preparado para celebrar la edición de 2026 de 'Veladas en la Frontera', una iniciativa turística y cultural que se desarrollará durante los atardeceres del mes de agosto en la Fortaleza de la Mota. El programa reunirá un total de siete experiencias gastronómicas protagonizadas por seis empresas locales.

El concejal de Cultura y Turismo, Juan Manuel Marchal, ha explicado que el objetivo principal de esta propuesta es poner en valor el patrimonio monumental del municipio, su gastronomía y los productos de kilómetro cero como un atractivo turístico clave para Alcalá la Real. Marchal ha destacado que la iniciativa se consolida dentro de la programación estival de la localidad, dando continuidad al formato que ya se estrenó el pasado año.

Con motivo de esta actividad, la Fortaleza de la Mota ampliará su horario habitual durante los jueves, viernes y sábados de agosto --a excepción de los días 13, 14 y 15--, permaneciendo abierta de 10,00 a 22,00 horas para permitir las visitas desde la mañana hasta la noche.

Las experiencias gastronómicas programadas darán comienzo a partir de las 20,00 horas y contarán con la participación de las firmas locales Vinos Campoameno, Bodegas Marcelino Serrano, Quesos Sierra Sur, Esencia Andalusí, Alcalá Oliva y Embutidos Casa Montañés.

La programación arrancará el próximo 30 de julio con una cata a cargo de Vinos Campoameno. Ya en agosto, el calendario continuará el día 6 con la propuesta de Esencia Andalusí y Embutidos Casa Montañés, seguida el 7 de agosto por la experiencia de Esencia Andalusí y Quesos Sierra Sur.

Tras el paréntesis de mediados de mes, las veladas se reanudarán el 20 de agosto con Alcalá Oliva y Embutidos Casa Montañés. El 21 de agosto será el turno de Bodegas Marcelino Serrano y Embutidos Casa Montañés, mientras que el 22 de agosto tomarán el relevo Bodegas Marcelino Serrano y Quesos Sierra Sur. El ciclo concluirá el 27 de agosto con una experiencia de Alcalá Oliva, que ofrecerá dos pases, programados a las 20,00 y a las 21,00 horas.

Las actividades tendrán un precio de salida desde los 12 euros, tarifa que incluye tanto la cata o degustación correspondiente como la entrada a la Fortaleza de la Mota. Los asistentes podrán realizar la visita al monumento el mismo día de la actividad o bien al día siguiente, una medida con la que se busca favorecer una estancia más prolongada de los visitantes y fomentar las pernoctaciones en la ciudad. Las reservas ya se pueden realizar a través del enlace habilitado por Ciudades Medias del Centro de Andalucía.

Durante la presentación, el concejal de Cultura y Turismo ha querido agradecer expresamente la implicación de los empresarios locales en el proyecto, incidiendo en que, además de los eventos o del propio monumento de la Fortaleza de la Mota, los empresarios y los productos turísticos locales constituyen "un elemento más de promoción de la ciudad".