Alcalá la Real (Jaén) recurrirá la exclusión de la nueva subestación eléctrica en las inversiones del Estado

Marino Aguilera y Mercedes Flores - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL

JAÉN 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén) recurrirá la exclusión de la subestación eléctrica del Llano Mazuelos en la propuesta de inversiones en infraestructuras eléctricas 2025-2030 publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El alcalde de Alcalá la Real, Marino Aguilera (PP), ha apuntado que es una "mala noticia" porque la inclusión de la subestación en la planificación eléctrica del Gobierno ha sido "un objetivo prioritario" del Ayuntamiento, consiguiendo que "la Junta de Andalucía la priorizara en la propuesta de actuaciones que presentó en marzo de 2024 al Ministerio".

El alcalde se ha referido a la "precaria" situación de la red eléctrica en el municipio. La saturación de la red de media y alta tensión, provoca inestabilidad en el suministro y huecos de tensión o microcortes que desde octubre se producen dos y tres veces diarias, con especial intensidad en polígonos industriales y aldeas.

Una situación que, a su juicio, genera "graves perjuicios económicos y de competitividad" al tejido empresarial, que "se ve obligado a detener su actividad, poniendo en riesgo plazos de producción". "Algunas empresas estiman pérdidas cercanas a 300.000 euros al año. Además, la falta de estabilidad repercute en hogares e incluso en la salud pública, con averías en electrodomésticos o incidencias en dispositivos médicos esenciales como respiradores", ha indicado Aguilera.

Por su parte, la concejala de de Obras y Servicios, Mercedes Flores, ha detallado el volumen de desarrollo industrial previsto en el término, con 38.000 metros cuadrados de superficie en la unidad de ejecución SA4 del Llano Mazuelos, 91.000 metros cuadrados adicionales en el entorno de Bandesur, 160.000 metros cuadrados vinculados a un plan parcial inminente ya registrado en el Ayuntamiento, y otros 15.000 metros cuadrados en el polígono El Chaparral.

La edil ha defendido que la subestación proyectada, una infraestructura de 220 kV estimada en 6,5 millones de euros, que se nutriría de la línea Caparacena-Andújar desde un ramal por el municipio vecino de Campotéjar (Granada), "no solo es necesaria para dar estabilidad a la red, sino que también permitiría la evacuación de las de las infraestructuras renovables de nuestra zona así como la implantación de nuevas empresas, dando cobertura a futuras ampliaciones".

Ambos dirigentes han incidido en que "sin estabilidad energética no existe expansión posible". La propuesta del gobierno de España supone, según el alcalde, "un auténtico revés". De las 111 actuaciones solicitadas por la Junta, el Ministerio incorpora 25, destinando "solo el once por ciento de inversión a Andalucía frente a más del 20 por ciento asignado a Cataluña".

Ante esta situación, el Ayuntamiento prepara una batería de alegaciones que se presentarán antes del 16 de diciembre, en coordinación con la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía, que también formalizará su propio escrito. El gobierno local solicitará igualmente el respaldo y la firma de empresas del municipio para reforzar la petición institucional, además de tratar de activar nuevos contactos directos con responsables del Ministerio de Transición Ecológica.