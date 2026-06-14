Alcalá la Real (Jaén) sumará a su oferta un parque de turismo activo en Los Tajos

Zona de Los Tajos, en la que se está habiltando el parque de turismo activo. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 14 (EUROPA PRESS)

El municipio jiennense de Alcalá la Real sumará a su oferta un parque de turismo activo en Los Tajos, en la zona del antiguo vertedero, que incluirá tirolinas, puentes colgantes y tramos de escalada.

En concreto, contempla la creación de una vía ferrata de dificultad K3, diseñada para ofrecer una experiencia de aventura accesible y segura en un entorno natural recuperado.

El proyecto supone la actuación 12 del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Conectando Alcalá la Real, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con los fondos europeos Next Generation.

"Simboliza perfectamente el modelo de turismo por el que estamos apostando en Alcalá: sostenible, ligado al entorno natural, capaz de recuperar espacios degradados y de generar nuevas oportunidades económicas y de ocio", ha destacado en una reciente visita a las obras el alcalde, Marino Aguilera.

Ha apuntado, además, que esta actuación "reforzará la conexión entre el casco urbano, la Fortaleza de la Mota y el entorno rural", al tiempo que contribuirá "a diversificar la experiencia turística" de esta localidad de la Sierra Sur.

De este modo, los trabajos --adjudicados a la empresa IMN por un importe de 191.180 euros y que avanzan "conforme a los plazos previstos"-- permitirán dotar al municipio de un nuevo recurso turístico vinculado al deporte, la naturaleza y el ocio sostenible.

El recorrido incluye tirolinas, puentes colgantes, puente de monos, tramos horizontales y verticales de escalada sobre pared rocosa, así como variantes de bypass para acortar el itinerario en caso necesario. Todo el trazado se realizará con las correspondientes medidas de seguridad, mediante casco, arnés y línea de vida permanente. Además, contará con barreras de seguridad que impidan el acceso libre.

En este sentido, la infraestructura, que tendrá una normativa que regule su funcionamiento, se atenderá siempre bajo reserva previa. Constará de doce puntos distribuidos a lo largo del itinerario, desde el inicio de la vía ferrata hasta su finalización, incluyendo dos tirolinas, puente de tablas, puente en V y diversos pasos sobre roca natural.

Este parque de turismo activo forma parte del PSTD Conectando Alcalá la Real, diseñado para afrontar los retos que demanda el municipio y alineado con los objetivos de la Agenda 2030 española y con el plan andaluz META 2027, que apuestan por la sostenibilidad y la cohesión territorial como ejes para mejorar la competitividad del destino, la gestión y el impulso a la innovación en el turismo.

El plan está compuesto por 17 actuaciones financiadas con fondos europeos Next Generation, con una inversión total de 2,88 millones de euros. Pretende dar respuesta a tres grandes retos, como la desconexión entre sus principales recursos turísticos, como la Fortaleza de la Mota, el casco histórico y la oferta de naturaleza de las aldeas.

A él se une el reto ambiental, orientado a convertir Alcalá la Real en una ciudad más verde y sostenible, y el social y económico, que busca consolidar un destino innovador cuyos productos turísticos destaquen por su autenticidad y respeto a la comunidad local.

El proyecto pivota sobre cuatro grandes ejes: la transición verde y sostenible, dotada con 700.000 euros; la mejora de la eficiencia energética (806.088 euros); la transición digital (600.000 euros) y la competitividad turística, con 777.666 euros.