El alcalde asegura que Córdoba está "mucho mejor" que en 2019, con reindustrialización y "sin quedar nadie atrás"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, en el Pleno con motivo del Debate sobre el Estado de la Ciudad. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha asegurado este jueves que la ciudad "despega y está mucho mejor" que la que se encontró en 2019, siendo "oasis de estabilidad frente a un panorama nacional desolador", que vive "un proceso de reindustralización como no se veía en varias décadas" y en la que "nadie queda atrás", todo ello en "un modelo de ciudad que funciona".

Así lo ha manifestado Bellido en el Pleno con motivo del Debate sobre el Estado de la Ciudad, donde parte del público ha sido desalojado por protestas y en el que el regidor ha aseverado que su gobierno lleva a cabo "una política que mira hacia el futuro, que se centra en asuntos que realmente preocupan a los ciudadanos, que escucha, dialoga y colabora para encontrar soluciones a problemas del presente y generar oportunidades de futuro".

Al respecto, ha elogiado la Agenda Córdoba, "crucial para que nuestro proyecto a los fondos europeos EDIL haya obtenido el máximo importe disponible: 12 millones que servirán para impulsar un importante paquete de medidas a donde más se necesita: el Distrito Sur", que "con la aportación municipal supondrán 14 millones en los próximos cuatro años".

Según ha declarado, "el modelo de ciudad de este gobierno local está dando resultado", apuntando que "Córdoba es hoy una ciudad con más empleo, más industria, más vivienda, más moderna, más sostenible, más inclusiva, con más opciones de cultura y ocio, con mejores conexiones y, lo que es más importante, con el convencimiento y pruebas de que gracias a la gestión del gobierno local se han cerrado carpetas de proyectos estancados y paralizados durante décadas y que las nuevas carpetas que estamos abriendo van a ser una realidad y van a seguir ayudando a crecer, a generar más empleo y nuevas oportunidades y a situar a Córdoba en el lugar que se merece".

PROYECTOS, TURISMO Y CULTURA

Entre los proyectos logrados con trabajo conjunto ha señalado la Base Logística del Ejército de Tierra y la designación como Capital Mediterránea de la Cultura y el Diálogo 2027, a lo que ha añadido la Ronda Norte con la Junta. También, ha valorado que "hay menos paro, menos impuestos y más industrias", basado en "la innovación, logística, nuevas tecnologías, industria verde y sostenible", con "la importancia de retención del talento y capital humano".

"Nunca en la historia de la ciudad se habían producido siete bajadas consecutivas de impuestos", ha subrayado, para remarcar que "vendrá la octava".

En materia de industrialización, ha afirmado que "en este mandato y en el anterior se han sentado las bases para inversiones que superan 500 millones, sólo en proyectos de empresas privadas, que generarán 1.171 empleos directos en los próximos años". "Si a esto le sumamos las inversiones y empleos previstos por la Base Logística del Ejército de Tierra eleva esta cifra a más de mil millones en inversiones y 2.800 empleos directos para los próximos años", ha mantenido. La inversión en las diferentes líneas de ayudas del Imdeec ya asciende a 23,7 millones en este mandato.

En palabras de Bellido, "un sector que ha despegado es el turismo, clave para nuestra economía", de modo que "Córdoba vuelve a liderar este año las cifras de turismo en el Grupo de Ciudades Patrimonio y el acumulado de cifras de este año pone de manifiesto que seguimos en el buen camino y con apuesta firme con uno de los objetivos de este mandato: el turismo de congresos", aunque ha admitido que "hay margen de mejora" en pernoctaciones.

Ante ello, ha defendido que "se ha reactivado y desatascado el espectáculo nocturno del Alcázar de los Reyes Cristianos que volverá a estar a pleno rendimiento en el primer trimestre de 2026", al tiempo que ha comentado que "hoy Córdoba cuenta con vuelos regulares con compañías de primer nivel".

Además, ha valorado que "en estos tres años desde el primer evento, el CEFC ha congregado a más de 135.000 personas, en 61 actividades", a la vez que "hoy Córdoba es protagonista en materia cultural", citando la exposición 'El despertar a la vida. Infancia y adolescencia en el Antiguo Egipto', 'Córdoba y el Mediterráneo Cristiano' y la próxima de 'Córdoba romana. La ciudad oculta'.

Asimismo, el alcalde ha destacado que se reivindica a "las grandes figuras de Córdoba en el mundo de la cultura", como Julio Romero de Torres, con el 150 aniversario de su nacimiento en 2024, y el Año Góngora, que se celebrará en 2027, con el 400 aniversario del fallecimiento de Luis de Góngora. De igual modo, ha resaltado las labores con el Instituto Chopin de Varsovia, para colaborar con "el festival de piano más longevo de España: el Festival de Piano Rafael Orozco".

Entretanto, ha dicho que "por primera vez en la historia, Córdoba ha disfrutado de un verano cargado de conciertos y figuras de primer nivel en ámbito musical"; Flora cerró la presente edición en "máximos de afluencia, con 200.000 visitantes e impacto económico de 46,9 millones y 68 empleos", y "el Patrimonio Histórico está más cuidado que nunca", destacando la apertura del Templo Romano tras "75 años de espera"; la nueva puerta del Alcázar, y el primer Plan de Gestión del Casco, "reclamado por Unesco desde 2006".

VIVIENDA, SERVICIOS SOCIALES E INCLUSIÓN

En vivienda, el alcalde ha defendido que "la ciudad supo hacer los deberes en el anterior mandato con puesta en carga de 5.000 nuevas viviendas y lo va a seguir haciendo en éste, en el que hay proyectadas más de 6.000", añadiendo que el presupuesto de Vimcorsa de 2026 recoge inversión de 12,5 millones para "dejar encauzada la construcción de 950 VPO en próximos años, tanto para venta como para alquiler", a la vez que se impulsa la construcción de 600 viviendas para jóvenes, con el Plan Vives.

En Servicios Sociales, ha expresado que "se han corregido situaciones intolerables como que en enero de 2019, con el gobierno de PSOE-IU, el tiempo de espera medio para ser atendido era de 70 días, y hoy, con el gobierno de PP, la espera media es de dos días". En su primer mandato el total de ayudas individuales a familias fue de 14,7 millones y en lo que va de éste son 11,6 millones, ha dicho.

Igualmente, Bellido ha mantenido que "en Córdoba se reconoce y se apoya más que nunca a entidades del Tercer Sector", con 2,1 millones en ayudas; el Centro de Emergencia Habitacional está en funcionamiento "tras más de una década de espera", ha afirmado, para elogiar por igual el Cheque Bebé.

Por otra parte, ha declarado que "Córdoba es hoy una ciudad de todos y para todos gracias a la Delegación de Inclusión puesta en marcha en 2019 y que hoy es referente a nivel nacional e internacional", todo ello con más de un millar de actuaciones y más de cinco millones de inversión.

ZONAS VERDES Y EMPLEO

El regidor ha ensalzado en su discurso que "hoy Córdoba tiene más zonas verdes que nunca, con 1,2 millones de metros cuadrados", de ahí que haya asegurado que "la ciudad está hoy mejor y más adaptada al cambio climático". Y también ha nombrado el proyecto del primer tanque de tormentas, que "será realidad en el primer trimestre de 2026".

En cuanto a empleo, ha puntualizado que "en dos años y medio de este segundo mandato se han impulsado 556 nombramientos --en sectores esenciales como barrenderos, Policía Local, bomberos conductores, personal de atención ciudadana (ahora mismo en el máximo de nuestra historia), trabajadoras y educadoras de servicios sociales y personal de mantenimiento urbano--".

De igual modo, ha expuesto que son "un gobierno que escucha y sabe rectificar cuando se equivoca", apuntando a actuaciones ante quejas por limpieza, por molestias de eventos como las Cruces de Mayo y verbenas populares y por la Feria de Nuestra Señora de la Salud.

Y ha valorado que "desde la Delegación de Educación se ofrece hoy a los niños los recursos necesarios para combatir problemas como el acoso escolar" y el Plan Director de Instalaciones Deportivas, con 2,3 millones.