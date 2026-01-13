El alcalde de Baeza trasladado en helicóptero al Hospital de Jaén con "múltiples fracturas"

Archivo - El alcalde de Baeza, Pedro Javier Cabrera/Archivo - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

BAEZA (JAÉN), 13 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Baeza (Jaén), Pedro Javier Cabrera (PP), ha sido trasladado desde el Hospital de Úbeda al Hospital Universitario para ser atendido de las "múltiples fracturas" que presenta tras sufrir un accidente en su casa cuando el ascensor en el que iba se ha descolgado y ha caído desde una altura de dos plantas.

Así se ha apuntado desde el Ayuntamiento de Baeza que ha informado del accidente y ha emitido un breve comunicado en el que se desea "una pronta recuperación a nuestro alcalde", a la vez que han agradecido "las multitudinarias muestras de cariño y afecto que los baezanos le están trasladando a través de las redes sociales del consistorio baezano".

Igualmente han hecho extensivo el agradecimiento a los servicios sanitarios, Guardia Civil, Policía Local de Baeza, Bomberos de Úbeda, voluntarios de Protección Civil y empleados municipales que han asistido al primer edil en los primeros minutos del siniestro.

Desde Emergencias 112 Andalucía se ha indicado a Europa Press que ha sido a las 12,37 horas cuando recibieron una llamada alertando de que se había caído un ascensor en una casa de la calle Concepción, con una persona dentro.

Desde el 112 se ha dado aviso a Bomberos, Policía Local, Guardia Civil y servicios sanitarios. Los efectivos trasladados han logrado forzar la apertura del ascensor lo que ha permitido el acceso del personal sanitario para atender al herido que en un primer momento fue trasladado consciente al Hospital de Úbeda.

Desde los bomberos se ha apuntado que la causa del accidente ha sido la rotura de unos cables de acero que sujetaban la cabina, lo que ha provocado la caída del ascensor desde una altura de dos plantas.