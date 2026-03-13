La Junta de Andalucía extenderá Microsoft 365 y brindará a los empleados públicos acceso a herramientas de IA

El consejero de Industria, Energía y Minas y presidente de la Agencia Digital de Andalucía (ADA) del Gobierno andaluz, Jorge Paradela, y el presidente de Microsoft Ibérica, Paco Salcedo, en la firma del Protocolo General de Actuación, en Madrid. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas y presidente de la Agencia Digital de Andalucía (ADA) del Gobierno andaluz, Jorge Paradela, ha suscrito en Madrid un Protocolo General de Actuación con el presidente de Microsoft Ibérica, Paco Salcedo, que permitirá avanzar en la transformación digital de la Administración autonómica y, paralelamente, extender el entorno de trabajo colaborativo Microsoft 365 a la totalidad de los empleados públicos de la Administración General de la Junta de Andalucía.

"Hemos firmado un convenio de muy amplio alcance entre la Agencia Digital de Andalucía y Microsoft que va a incluir múltiples actividades y servicios: cloud, Inteligencia Artificial, ciberseguridad, gobierno del dato y de herramientas colaborativas para los empleados de la Junta de Andalucía", ha detallado el consejero, según ha recogido la Junta en una nota.

Jorge Paradela ha subrayado que es "Andalucía es ya la tercera economía digital de España y estamos avanzando mucho en la administración digital avanzada y en otros ámbitos, como precisamente el del emprendimiento digital o la digitalización de las pymes, "esfuerzos salen siempre mejor cuando uno va bien acompañado", ha valorado.

Actualmente, 8.500 empleados públicos utilizan ya Microsoft 365 para desarrollar su actividad profesional. Al respecto, el Gobierno andaluz ha explicado que el objetivo de la ADA es ampliar progresivamente su implantación de forma que los 44.500 empleados públicos de la Administración General dispongan de este entorno de trabajo digital antes de julio de 2027.

Durante el acto de firma, Jorge Paradela ha destacado que la extensión de estas herramientas "supone un paso clave para la modernización de la Administración autonómica al permitir un modelo de trabajo más colaborativo, ágil y eficiente, basado en el intercambio de información en tiempo real y en el uso seguro de tecnologías en la nube".

La adopción de herramientas incluidas en Microsoft 365 permite superar uno de los problemas tradicionales de las organizaciones públicas, la fragmentación de la información entre unidades administrativas. A través de plataformas como Microsoft Teams, SharePoint y OneDrive, los empleados públicos pueden trabajar de forma simultánea sobre documentos, compartir información en tiempo real y mantener espacios digitales comunes para proyectos o expedientes.

"Este modelo reduce significativamente la circulación de múltiples versiones de un mismo documento y mejora la trazabilidad de los cambios realizados, lo que facilita una coordinación más eficiente y ordenada de la información pública", ha precisado el consejero.

Además, el trabajo colaborativo en la nube facilita la coordinación entre distintas unidades administrativas, departamentos o incluso administraciones diferentes, permitiendo editar documentos de manera simultánea, mantener conversaciones vinculadas a los archivos y organizar equipos de trabajo virtuales.

"Unas capacidades que contribuyen a acelerar la toma de decisiones y a mejorar la coherencia en la elaboración de informes, propuestas normativas o proyectos institucionales", ha apuntado.

El acuerdo con la filial española de la multinacional tecnológica Microsoft contempla también líneas de cooperación en ámbitos estratégicos como las tecnologías en la nube, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la gobernanza del dato y la analítica avanzada, con el objetivo de "mejorar los servicios públicos y reforzar la capacidad de la Administración para enfrentarse a los retos del entorno digital".

Este protocolo general de actuación, que da continuidad a la colaboración ya iniciada en 2023, tiene una vigencia inicial de dos años, prorrogable por un periodo máximo de otros dos, y ha expresado la voluntad de ambas partes de cooperar en el desarrollo de iniciativas y proyectos futuros que podrán instrumentarse mediante los correspondientes acuerdos o convenios.

Paradela ha destacado que "con este acuerdo, la Junta de Andalucía da un nuevo paso en su objetivo de avanzar hacia un Gobierno plenamente digital en 2030, capaz de ofrecer servicios públicos más ágiles, transparentes y accesibles para todos los andaluces".

GARANTÍAS DE SEGURIDAD Y CONTROL

En este contexto, las funcionalidades de inteligencia artificial incorporadas mediante Copilot Chat contribuyen a sintetizar información compartida y estructurar contenidos, incrementando la eficiencia en entornos de trabajo colaborativos.

Una implantación que se realiza bajo elevados estándares de seguridad y cumplimiento normativo, especialmente en lo relativo a la protección de datos personales y a la integridad de la documentación administrativa.

La infraestructura de seguridad integrada en Microsoft 365 incorpora mecanismos avanzados de control de acceso, cifrado de la información y autenticación multifactor, lo que permite proteger los sistemas frente a accesos no autorizados y posibles incidentes de ciberseguridad.

Asimismo, los entornos de trabajo basados en la nube permiten a los empleados públicos acceder a sus herramientas y documentos desde diferentes dispositivos y ubicaciones, manteniendo al mismo tiempo las garantías de seguridad y control institucional.

De esta forma, los usuarios pueden consultar, editar o compartir información en cualquier momento, lo que facilita la continuidad de la actividad administrativa en contextos de movilidad o teletrabajo.

Para la Junta, este modelo de acceso remoto resulta "especialmente relevante" para la modernización de la función pública, ya que permite reorganizar los procesos de trabajo sin depender exclusivamente de infraestructuras físicas o redes locales, favoreciendo una mayor flexibilidad organizativa, se optimiza el uso de recursos tecnológicos y se contribuye a modelos de trabajo más eficientes y resilientes dentro de la Administración.