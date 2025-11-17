El alcalde de Baños de la Encina (Jaén) defiende el "proceso normal y legal de revisión del padrón" en El Centenillo

BAÑOS DE LA ENCINA (JAÉN), 17 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Baños de la Encina, Antonio Las Heras (PSOE), ha afirmado que lo único que se está haciendo en El Centenillo "es una revisión del padrón de habitantes", un procedimiento "normal y legal" para su regularización y actualización, al tiempo que ha acusado al PP de "mentir" sobre esta entidad local autónoma (ELA).

"Se llama expediente de baja de oficio por empadronamiento indebido", ha afirmado este lunes en una nota, después de que el vicesecretario provincial de Acción Política y Comunicación, Miguel Contreras, apuntase que se busca "suprimir" la entidad.

Al respecto, el regidor ha dicho no entender "por qué el señor Miguel Contreras se asusta tanto por un proceso que está reglado, que es garantista y que sólo busca el cumplimiento de la ley, como no puede ser de otro modo". "Como delegado de Fomento de la Junta, debería dedicar su tiempo a arreglar todas las carreteras que la Junta tiene hechas un auténtico desastre en la provincia", ha aconsejado.

Ha explicado que el citado procedimiento se ha puesto en marcha porque "se ha detectado a gente en El Centenillo que estaría empadronada con fines particulares y sin cumplir la normativa". "Hay familias empadronadas en casas ruinosas, en solares, personas que no viven allí desde hace años o familias que no consumen prácticamente nada de agua en todo el año, por poner algunos ejemplos", ha comentado.

Las Heras ha indica que los casos que han sido detectados han sido puestos en conocimiento de las personas interesadas, que tienen la posibilidad de "resolver las dudas que se plantean o aclarar sus circunstancias".

"Si lo hacen, obviamente no hay ningún problema en que sigan empadronados. Si no demuestran que viven allí, lo normal es que se les dé de baja del padrón", ha subrayado.

De hecho, según ha añadido, hasta ahora "los afectados están viniendo": unos demostrando que viven en El Centenillo "y, por tanto, caso cerrado", y otros "reconociendo y asumiendo que es verdad que no viven allí y lo entienden, como no puede ser de otra manera".

"Es un procedimiento que se ejecuta con todas las garantías, con toda normalidad, con escrupuloso respeto a la ley y que se aplica por supuesto sin excepciones. No sé si el PP está defendiendo algún trato de favor en casos concretos", ha concluido el alcalde bañusco.