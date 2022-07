El alcalde de Córdoba se alegra de que una ex edil no tenga que devolver 71.000 euros que le reclamó el Ayuntamiento

CÓRDOBA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha dicho este jueves que se alegra de que la ex edil de Cs Eva Timoteo, según ha determinado un juzgado cordobés, no tenga que devolver al Ayuntamiento de la ciudad los casi 71.000 euros que el propio Consistorio le reclamó que devolviera, ya que ejerció su actividad profesional como procuradora en los tribunales sin haber pedido permiso al Pleno para ello, a la vez que cobraba del Ayuntamiento por ejercer como edil con dedicación exclusiva.

A este respecto y en declaraciones a los periodistas, Bellido ha destacado que "la Justicia ha hablado y lo que ha dicho es que lo que hacía la señora Timoteo era compatible y era legal, con lo cual yo, en la parte personal, me alegro por la señora Timoteo", recordando que hace casi un año ya dijo, sobre que Timoteo recurriera a los tribunales la reclamación económica que le hacía el Ayuntamiento, que entendía

"perfectamente que, si veía resquicios legales, se fuera al juzgado".

Por eso, el alcalde ha destacado ahora, "en la parte personal" y dado que Timoteo "trabajó magníficamente bien durante la pandemia y se dejó el alma para que a nadie le faltará nada", que "realmente se ha hecho justicia, por parte de los juzgados, en el sentido de que no tenga que devolver dinero", y por ello Bellido se alegra "personalmente".

En "la parte política", según ha subrayado, desde el gobierno municipal de PP y Cs "hicimos lo que teníamos que hacer, pues tenemos que velar" para que "no se pierdan" los fondos públicos y no se ponga "en duda su gestión", de modo que "hicimos nuestro trabajo y la Justicia le ha dado la razón a la señora Timoteo, de lo cual me alegro, y además hemos despejado cualquier sombra de duda, que se quiso arrojar en su día, sobre si nosotros queríamos que no devolviera el dinero".

Por eso, Bellido ha dicho a los grupos de la oposición municipal (PSOE, IU, Vox y Podemos) que "deberían reflexionar sobre algunas cacerías o linchamientos que han querido hacer a lo largo de este mandato, porque la señora Timoteo dimitió porque tenía una presión política detrás importante, y al final el tiempo ha demostrado que aquello no era para tanto, que es lo que, por cierto, nosotros sosteníamos desde el principio", en cuanto a que "podía haber algún tipo de problema o irregularidad, pero que no era para tanto".

El resultado, según ha argumentado, es que, "al final hay una persona que quiso estar en política, que se presentó en una lista, que fue concejal y que se fue, francamente porque no quiso aguantar esas presiones políticas ni sociales", porque es "muy desagradable salir de tu casa y que te estén señalando por una supuesta corrupción, un supuesto problema que luego el tiempo ha demostrado que no ha sido tal".

En cuanto a si el Ayuntamiento recurrirá el fallo judicial que da la razón a Timoteo, en cuanto a que no tenga que devolver casi 71.000 euros al propio Consistorio, Bellido ha afirmado que "los recursos los hace y los propone la Asesoría Jurídica Municipal", que es "la única que puede proponer si recurrir o no recurrir, con lo cual vamos a estar a lo que diga".

En cualquier caso, el alcalde de Córdoba ha dejado claro que, si dependiera de él, "no recurriría, y ahora que la Asesoría Jurídica Municipal, como en todos los casos, sea la que haga la propuesta adecuada".