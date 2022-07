El alcalde de Córdoba se muestra dispuesto a convocar un Pleno en agosto para acordar con la oposición los usos del CECF

CÓRDOBA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha asegurado este jueves que está dispuesto a convocar un Pleno en el mes de agosto con el objetivo de acordar con la oposición los usos del Centro de Exposiciones, Ferias y Congresos (CEFC), recalcando que "merece la pena el esfuerzo" de tratar de conseguir un consenso respecto a los cambios que el resto de grupos quieren en la ordenanza del nuevo espacio.

Así se ha expresado Bellido en declaraciones a los periodistas después de que el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, José Antonio Romero, dijera este miércoles que le "preocupan mucho las consecuencias que va a tener para el desarrollo económico de Córdoba la mala gestión que está realizando el gobierno municipal" de PP y Cs con el CEFC y que ha hecho que la oposición haya votado "en contra del anteproyecto de la ordenanza reguladora del uso de este espacio".

Al respecto, el primer edil ha afirmado que la ordenanza del Centro de Exposiciones, Ferias y Congresos "es una normativa muy simple", pues son "solamente 17 artículos, que en papel ocupan ocho carillas, y que lo único que regulan son las condiciones que los usuarios de esa instalación van a ejercer". "Son normas de mínimos y muy básicas", ha subrayado.

Asimismo, el alcalde ha aclarado que "el hecho de que esté dictaminado por la comisión, aunque sea en contra, no impide que se trate en el próximo Pleno", para el que "quedan siete días, y son 17 artículos", por lo que, en su opinión, hay tiempo para "revisar bien el contenido de esa norma".

Bellido ha remarcado que es "obligación" aprobar la ordenanza debido a la Ley de Autonomía Local de Andalucía (Laula), ya que "hasta que no se apruebe no se puede poner en carga el centro de ferias", motivo por el que "merece la pena el esfuerzo de tratar de acordar los cambios que la oposición quiera".

Igualmente, ha puesto de manifiesto que "de aquí al jueves de la semana que viene", cuando se celebra por adelantado el Pleno ordinario de agosto, en el equipo de gobierno "estamos absolutamente abiertos" a tratar dichas modificaciones, para lo que se va "a contactar con los portavoces para ofrecerles diálogo, consenso y acuerdo".

En este sentido, el regidor cordobés ha hecho mención a que el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) "nos ha hecho llegar ya su posicionamiento al respecto", por lo que si el CMC lo ha "podido hacer, que no cobra, todos los grupos de la oposición que, sí cobran, podrían hacerlo". Además, ha afirmado que "estamos dispuestos a incorporar lo que nos digan", incluso acerca de los precios públicos, "aunque sea competencia de la Junta de Gobierno Local", porque en el caso contrario "el acuerdo sería nulo".

Para concluir, Bellido ha insistido en que no tiene "inconveniente en convocar un Pleno en agosto", pues las vacaciones son secundarias frente a "poner en marcha un equipamiento de este calibre". Agosto es "un mes hábil", aunque "habitualmente no se haga nada", ha dicho. "Si hay voluntad hay tiempo para sacarlo. Cambiamos lo que haga falta, es una normativa muy básica" y "no hay ningún encabezamiento por nuestra parte en sacarlo como está", ha apostillado el alcalde.