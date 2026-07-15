El alcalde de Córdoba confirma que habrá pantallas gigantes para ver la final del Mundial

España celebra el segundo gol en la semifinal ante Francia. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

CÓRDOBA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha confirmado que la capital cordobesa contará con pantallas gigantes para disfrutar el próximo domingo de la final del Mundial 2026, partido que enfrentará a la Selección Española contra la ganadora de la semifinal que se disputa este miércoles entre Argentina e Inglaterra.

Así lo ha señalado Bellido en respuesta a preguntas de los periodistas tras hacer balance del 45º Festival de la Guitarra de Córdoba, afirmando que el Ayuntamiento ya "está trabajando" para instalar "pantallas en la ciudad" donde poder seguir la final de la Copa del Mundo.

Para concluir, el alcalde ha adelantado que "a lo largo del día de hoy o mañana" se dará a conocer cómo será el despliegue que permitirá a los cordobeses compartir una noche en la que la Selección Española luchará para coser la segunda estrella de campeona del mundo en su camiseta.