El alcalde de Córdoba defiende su apoyo a los cines de verano y ve "un problema irresoluble" en quien no tiene licencia

Archivo - Patio de butacas y pantalla del cine de verano Coliseo. - AV LA FUENSECA, SANTA MARINA Y ORIVE - Archivo

CÓRDOBA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha defendido este jueves el apoyo del Ayuntamiento a los cines de verano, recordando "la subvención de 100.000 euros, que es suficiente para paliar las pérdidas". De hecho, "el propietario del Coliseo de San Andrés está encantado y no ha manifestado ninguna queja", ha apuntado el regidor, quien ha declarado que "si hay otro propietario de cines que reconoce que ni tiene licencia ni la puede tener, es un problema irresoluble".

En una rueda de prensa, el primer edil ha destacado que el Consistorio ha sacado una subvención para promocionar la actividad de los cines de verano, que "se protege como actividad", que "no los solares de los cines de verano, que es algo patrimonial o urbanístico".

En este sentido, Bellido ha subrayado que "tener licencia es un deber del propietario", de modo que "el Consistorio no tiene que legalizar nada", porque "esto es como cualquier negocio, quien tiene que encargarse de que sus papeles estén en orden es quien ejecuta la actividad".

Así, ha detallado que "la Gerencia de Urbanismo visa, mira las licencias, ve si cumplen o no", de manera que "si cumplen, tienen licencia, y si no cumplen, no se les concede". Por tanto, "si hay determinados solares que no cumplen con los requisitos para tener actividad de cine de verano, no voy a prevaricar ni yo, ni el teniente alcalde de Urbanismo, dando una licencia que un técnico no informa", ha enfatizado.

Al hilo, ha analizado que "esta es una actividad histórica que se desarrollaba en esos solares y que el paso del tiempo ha hecho los cambios normativos e incluso los no normativos, como en la sensibilidad social, porque por un lado hay una sensibilidad social para mantener los cines de verano, pero por otro quien lo sufre al lado se queja del ruido, que es el problema". "Es algo que está al margen de la voluntad política", ha aseverado.

Por eso, el alcalde ha abundado en que están "dispuestos a comprar esos solares, pero nunca para un uso de cine de verano, porque si no cumple las condiciones en lo privado tampoco lo cumple en lo público, sino para lo que está previsto en el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, que es su uso vecinal, espacio de naturaleza, deportivo, etc". "Y, por supuesto, sin caer en la especulación, porque nunca vamos a pagar por encima de lo que en su día se adquirieron", ha aclarado.

CABALLERIZAS REALES Y ARCÁNGEL

Sobre Caballerizas Reales y el plan contra incendios, el alcalde ha aseverado que respaldan "el trabajo técnico que se hace", recordando que el equipamiento lleva así 20 años, porque "parece que los problemas de incendios hubieran surgido en el mes de enero".

Así, ha detallado que "en el mes de enero se estudió a petición de Córdoba Ecuestre, porque hubo el incendio en agosto en la Mezquita-Catedral, y entonces desde el gobierno local, de acuerdo con Córdoba Ecuestre, se dieron las instrucciones para que el jefe del servicio de Bomberos con sus equipos hiciera el análisis de seguridad".

De este modo, ha comentado que "salieron una serie de medidas para mejorar, con unas que tenían que ser inmediatas, porque había un riesgo cierto de un incendio y con seguridad para las personas, que eran bombonas de butano que estaban mal ubicadas", entre otros aspectos que se atendieron "de inmediato", así como "otras urgentes que se atendieron en el plazo de 14 días".

Desde entonces, ha agregado, "sigue yendo el Ayuntamiento, a través de sus servicios de Bomberos y de Urbanismo, a inspeccionar si se está cumpliendo". Ante ello, ha aseverado que "se han cumplido todas las que eran más urgentes y Córdoba Ecuestre ha dicho que de las medidas que tenían en 60 días naturales registraron un escrito posterior donde informaban de cómo estaban dando cumplimiento provisional".

Al respecto, ha explicado que desde Córdoba Ecuestre han pedido que se les permita que "haya un cumplimiento provisional hasta que se resuelva definitivamente el concurso para hacerlo ya de forma definitiva", de manera que ha destacado que ahora están "pendientes de que, bajo el mandato de la Gerencia Municipal de Urbanismo y de Seguridad, vuelvan a pasarse tanto los técnicos de Urbanismo como de Bomberos para ver eso que han comunicado ya, que están haciendo de forma provisional, si es así, si es suficiente".

Sin embargo, ha manifestado que "si no fuera suficiente, no es que se vaya a cerrar, que en ningún caso lo ha puesto sobre la mesa ninguno de los técnicos, sino que se haría una ejecución subsidiaria", de forma que "se ejecutarían las medidas desde el Ayuntamiento para luego pasar la factura a Córdoba Ecuestre, que es quien está allí".

Y preguntado por las obras de cerramiento del Estado Nuevo Arcángel, Bellido ha asegurado que "lo único que queda es firmar el contrato" para el comienzo de las mismas "de forma inminente en este verano".