El alcalde de Córdoba escribirá una carta a su homólogo de Nueva York tras citar a Córdoba en el encuentro con Sánchez

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, atiende a a los medios. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha informado este jueves de que escribirá una carta a su homólogo de Nueva York, Zohran Mamdani, tras recitar en el encuentro con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, los versos que el poeta Federico García Lorca dedicó a Córdoba en 'Canción del jinete'.

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha calificado como "fantástico que otras personas de relevancia en el mundo" citen a Córdoba en sus encuentros, a lo que ha agregado que "Nueva York es una de las principales urbes de todo el mundo, con lo cual su alcalde es un gran personaje en el mundo de la política y siempre se agradece".

En este sentido, se ha mostrado "orgulloso de que en Nueva York se conozca Córdoba y se cite a Córdoba a través de la obra, ni más ni menos que de Federico García Lorca, que es uno de los escritores más importantes de España".

Así, Bellido ha confesado que está "pensando con sinceridad", aunque imagina que "a este hombre le llegarán multitud de cartas a lo largo de su día, pero escribirle como alcalde de Córdoba agradeciéndole que tuviera esas palabras con Córdoba y se acordara de ella".

Preguntado por si podría hermanarse Nueva York con Córdoba, el regidor cordobés ha dicho entre sonrisas que él estaría "encantado", pero "habrá que preguntarles a ellos", ha apostillado, asegurando que asume la iniciativa "con mucho interés".