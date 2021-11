El alcalde de Córdoba espera que antes de final de año se cierre el convenio económico con Defensa para la base militar

CÓRDOBA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), espera que antes de finalizar este año se cierre el convenio económico con el Ministerio de Defensa para el desarrollo de la base logística del Ejército de Tierra y "aplicarlo de forma inmediata para el año que viene", para que posteriormente "en 2023 comience la obra civil de urbanización del polígono de La Rinconada y también la urbanización interna de la base militar".

Así lo ha resaltado el regidor a los medios en un balance de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad en Madrid, que ha calificado de "muy positivo", después de que este jueves hubo "una intensa actividad, con una mesa redonda para abordar el futuro de la base logística y también fue un éxito de asistencia y de contacto con empresas interesadas en conocer el futuro desarrollo".

"Hemos sorprendido, porque somos la única ciudad presente con un 'estand' propio junto con la Diputación Provincial", ha aseverado Bellido, quien ha subrayado que "es un proyecto que se conoce por el titular y era necesario que se diera a conocer en más profundidad".

Además, ha dicho que "sorprende también lo ambicioso que es este proyecto, que le da la base al Ejército de Tierra", y "cuando lo conocen las empresas y las agencias en profundidad el interés aumenta al ver las posibilidades de colaboración", ha valorado.

Según ha manifestado, "es un primer paso haber ido a esta feria, que va tener más pasos en años posteriores y en un trabajo de muchos años en Córdoba para poner en marcha la base y luego aprovechar el potencial que supone".

Por otra parte, en cuanto a la situación del impuesto de plusvalía, Bellido ha indicado que están "pendientes de si hay una solución, como se ha dicho, por el Gobierno de la nación en el corto plazo", de modo que "si pasado un tiempo prudencial no hay esa solución a corto plazo, habrá que ajustar el presupuesto a los ingresos que va a haber sin contar con el ingreso de plusvalía", ha adelantado.

No obstante, el primer edil ha remarcado que "los impuestos no se van a subir en ningún caso, porque la solución no pasa por seguir apretando al ciudadano vía otros impuestos", de manera que "en ningún caso esa va a ser la solución", ha reafirmado.