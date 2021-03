El alcalde de Córdoba espera que la persona que tome el acta de edil por Cs permita "la estabilidad" del gobierno

CÓRDOBA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), espera que la persona que se integre en el Ayuntamiento con el acta de edil de Cs tras la dimisión de Eva Timoteo "asuma la responsabilidad que tiene para con todos los ciudadanos y que, sea sea quien sea, sea proactivo a la estabilidad del gobierno y, sobre todo, para proyectos tan importantes para la ciudad como la base logística del Ejército de Tierra".

"No nos podemos permitir el conjunto de los cordobeses que otro tipo de cuestiones, políticas, legítimas, del orden que quieran, pongan en duda los proyectos", ha subrayado el regidor en declaraciones a los periodistas, donde ha dicho que confía en que por parte de Cs "se resuelva con prontitud esta situación de la mejor manera posible".

Al respecto, ha comentado que "se va en los ritmos que marca la legislación", de modo que en el Pleno de este jueves se tomará conocimiento de la renuncia de la concejal Eva Timoteo y "a partir de ahí, la siguiente en la lista es María Luisa Gómez Calero, que, salvo que renuncie, será la concejal que tome posesión de su acta".

En concreto, Gómez Calero fue gerente del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) y dimitió hace un año tras advertir de las "presiones" que entendía estar sufriendo por parte del presidente del organismo, Manuel Torrejimeno (Cs), a la vez que señaló que si llegara el momento de que se produjera alguna baja en Cs --que la expulsó como militante-- en el Ayuntamiento, renunciaría al acta, "para que no quede duda de que no quiero el sillón", apostilló.

En este sentido, el alcalde ha defendido que "es importante la estabilidad, y más en estos momentos y viendo lo que se observa en otras ciudades y comunidades autónomas españolas".

Según ha remarcado, "en Córdoba hay un gobierno estable", y entiende que "el momento que se atraviesa como sociedad en conjunto en toda España es muy difícil", pero en la ciudad "hay retos importantes por delante", ha resaltado.

Así, ha reiterado que "hay unos presupuestos por delante donde se están haciendo los deberes que hay que hacer para culminar con éxito el proyecto de la base logística", de modo que "se recogen las partidas presupuestarias necesarias para que ese proyecto llegue a buen puerto".

En su opinión, "al proyecto no puede afectar un cambio de concejal, sino que colectivamente no estuviéramos a la altura y no supiéramos tomar los acuerdos que son necesarios", aunque cree que "eso no va a pasar".

Por tanto, Bellido ha subrayado que como alcalde, "sea quien sea", procurará trabajar para "garantizar la estabilidad en la ciudad y, sobre todo, de los grandes proyectos que hay por delante, que son importantes y para los que se necesita arrimar el hombro entre todos.

Y es que, ha añadido, "esta ciudad lleva décadas esperando que haya proyectos tan importantes como éste", por lo que considera que "va a haber altura de miras, por el gobierno local, por la oposición y por todos", pero "es conveniente recordarlo para que todos sepamos lo que nos traemos entre manos", ha apostillado, aseverando que va a trabajar para que "no haya problemas".

DEFIENDE "LA ESTABILIDAD" DEL GOBIERNO ANDALUZ

Mientras, tras ser cuestionado por la postura de Vox sobre la necesidad de que se celebren elecciones de manera inmediata en Andalucía, Bellido ha mantenido que "estamos en unos momentos especialmente complejos y es importante la estabilidad de los gobiernos", al tiempo que ha indicado que "los calendarios electorales sólo se deben mover si es en función de los intereses generales".

"Si hay un riesgo o una amenaza para la estabilidad del gobierno o para proyectos importantes, pueden tener sentido los adelantos electorales, pero si es solamente una cuestión derivada de intereses meramente políticos, no tiene sentido", ha argumentado.

En este caso, ha dicho que en Andalucía ahora mismo no ve "en riesgo la estabilidad del Gobierno, porque el presidente, Juanma Moreno, está "muy consolidado, con un proyecto muy claro y un liderazgo firme", así como "una coalición muy estable con Ciudadanos y un apoyo externo de Vox para la gobernabilidad".

Y "aunque todos los acuerdos tienen sus momentos de tensión, en términos generales se avanza a buen ritmo, con lo que el adelanto electoral en Andalucía ahora mismo no es necesario", porque no ve "el riesgo que si se da en otras comunidades autónomas, como Murcia", ha apuntado Bellido.