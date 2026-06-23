El alcalde de Córdoba hace un llamamiento a la población ante la emergencia climática con alerta roja por calor

Un refugio climático para personas mayores en Córdoba. A 23 de junio de 2026 en Córdoba (Andalucía, España). La ola de calor se intensifica en la región andaluza, dejando activado para este martes el aviso rojo por temperaturas extremas en Córdoba y Jaén. - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÓRDOBA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha hecho este martes un llamamiento a la población en general ante la emergencia climática con alerta roja por calor, de manera que se sigan "los consejos generales de Protección Civil, el 112 y el Servicio Andaluz de Salud (SAS)", como "no hacer deporte en horas centrales del día, permanecer en lugares frescos, hidratarse, vigilar que no se nos olvide nadie, especialmente personas mayores o niños, en lugares que no estén suficientemente refrigerados", todo ello teniendo en cuenta que en la ciudad "desgraciadamente estamos habituados a padecer temperaturas elevadas".

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha comentado que "igual que cuando en invierno o en otoño viene la temporada de lluvias y hay aviso rojo también de la Aemet y se toman medidas contra las inundaciones y el riesgo para la vida, en este caso por calor es una emergencia climática".

Ante ello, ha defendido las medidas extraordinarias con la suspensión de "todas las actividades deportivas al aire libre que organiza el propio Ayuntamiento", la puesta en marcha "al máximo nivel" de la red de refugios climáticos que se activa gradualmente según el color del aviso de la Aemet, con centros de mayores fundamentalmente, pero también este año se han incorporado espacios como el Jardín Botánico. Bellido ha admitido que "van pocos usuarios", pero están "a su disposición por si alguien los necesita".

Por otra parte, el alcalde ha remarcado que "esto es una emergencia climática que también tiene que ver con los incendios forestales", de forma que en el plan municipal a tal efecto, se ha establecido que "igual que se vigilan las crecidas del río y de los arroyos cuando viene lluvia, hoy hay dos patrullas de Policía Local en toda la interfaz forestal durante todo el día como medida preventiva de detección".

Al hilo, ha aseverado que "no es lo mismo detectar un incendio desde el inicio y actuar desde primera hora, que encontrarlo ya desarrollado", motivo por el que "se ha extremado la vigilancia en la interfaz forestal de la sierra de la ciudad, que es donde está el peligro más concentrado".

De hecho, Bellido ha indicado que este pasado fin de semana hubo ya un incendio en el límite entre Almodóvar del Río y Córdoba, "que afortunadamente se controló enseguida y se extinguió pronto", pero "hoy tenemos que estar todavía más vigilantes", ha subrayado.

En este caso, ha pedido a la población que "tengan más cuidado", que "si alguien va al campo, a lo que sea, a hacer deporte, a cualquier actividad de ocio, que extreme las precauciones del cuidado de su salud, pero también del cuidado de la sierra, que haya un comportamiento cívico y no deje ni restos, ni colillas, ni haga fuegos", ha transmitido.