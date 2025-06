El alcalde de Córdoba lamenta la muerte del trabajador dentro de "la anomalía" de varios días seguidos por encima de 40º

CÓRDOBA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha lamentado este lunes la muerte del trabajador de 58 años de edad el sábado por la noche como consecuencia de un golpe de calor tras trabajar el viernes colocando un cartel luminoso, todo ello dentro de "la anomalía" de llevar "bastante días seguidos con máximas por encima de los 40 grados en el mes de junio".

Así lo ha destacado el regidor en el Centro de Inserción Sociolaboral Duque de Rivas, junto a la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Eva Contador, para realizar balance de la actividad formativa desarrollada en el mismo, con unas 160 personas que ya han finalizado, de las que 32 han encontrado trabajo, y los cursos continuarán con una segunda edición.

En este sentido, el alcalde ha comentado que "desgraciadamente" las rachas de calor son cada vez más largas, "con más calor por la mañana, pero también de noche", de manera que ha hecho un llamamiento a "tener muchas más precauciones, que no nos confiemos", así como "no debemos bajar la guardia, porque muchas veces, seguramente nosotros nos confiemos en que sabemos manejar esta situación y no es así".

Tras apuntar que "a cualquier persona, con independencia de su condición física y de la edad, le puede venir un problema de golpe de calor si no nos cuidamos, si nos despistamos", Bellido ha declarado que lamenta "mucho el fallecimiento" del hombre y le da "el pésame a la familia, porque es una desgracia, que simplemente por vivir en esta ciudad, por soportar este calor y por estar haciendo el hombre su trabajo", ha perdido la vida.

En cuanto a la red de refugios climáticos, sobre todo para personas mayores, que no tienen acceso a climatización, el primer edil ha indicado que "todo los centros de mayores permanecen abiertos en horarios extraordinarios para que quien quiera pueda ir a ellos", en este caso, "repartidos por toda la ciudad".

Al respecto, el alcalde ha aseverado que "afortunadamente las personas mayores sí hacen uso de él", pero "cualquier persona que en su casa no tenga las condiciones climáticas adecuadas puede ir en cualquier momento a uno de estos lugares para estar más resguardado y para protegerse de las inclemencias".