El alcalde de Córdoba muestra su "satisfacción" por acoger la agencia de investigación de accidentes al ser "mejor sede"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, con el presidente de la Fundación Les Arts i els Artistes de Barcelona, Xavier Bassons. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha mostrado este miércoles su "satisfacción" por la elección de la ciudad por el Gobierno para acoger la sede física de la nueva Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (Aitat), porque es "la mejor sede".

En una rueda de prensa, el regidor ha manifestado que la apuesta que hicieron "ha salido bien", remarcando que era la decisión "más acertada que podían tener", de manera que se alegra que "una vez más, demostremos que cuando hacemos apuestas serias, logramos resultados".

Mientras, ha aseverado que "ahora queda un año por delante" para buscar "una alternativa" a la zona de oficinas del Nuevo Arcángel, para ofrecer al Gobierno de cara a acoger la sede y que "efectivamente esto llegue a buen puerto", ha subrayado Bellido.

Así, a pesar de la designación de Córdoba, el acuerdo del Consejo de Ministros incluye un condicionante de peso respecto a la infraestructura.

El Ayuntamiento cordobés propuso inicialmente un edificio de oficinas anexo al Nuevo Estadio el Arcángel. Los informes técnicos desvelaron que la adecuación definitiva de su séptima planta requerirá una importante inversión de unos tres millones de euros y un mínimo de dos años de obras al encontrarse la estructura en bruto.

Por ello, el Gobierno ha otorgado un plazo de un año al Consistorio para que proponga un inmueble alternativo "más adecuado al carácter institucional" y que requiera menores costes de puesta en funcionamiento.

De no alcanzarse un consenso en este período, el Ejecutivo avisa de que se podrá iniciar de nuevo el procedimiento de desconcentración de sedes, manteniéndose mientras tanto la sede provisional de la agencia en Madrid.