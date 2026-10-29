El alcalde de Córdoba es nombrado nuevo presidente de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial (OCPM)

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, nuevo presidente de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial (OCPM). - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

MARRAKECH (Marruecos), 29 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, será el nuevo presidente de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial (OCPM), pues está previsto que su nombramiento oficial se produzca en la tarde de este jueves y llega tras la votación para la renovación del consejo de administración de la organización, celebrado ayer miércoles en Marrakech (Marruecos).

Según ha informado el Ayuntamiento de Córdoba en una nota, en este consejo de administración, la candidatura de Córdoba, encabezada por Bellido, fue la más votada y la única que se postuló para presidir la organización hasta la celebración del próximo Congreso Mundial, previsto para 2028.

De esta manera, en este nuevo consejo de administración, la ciudad de Córdoba ocupará la presidencia de la OCPM y junto a ella estarán Dubrovnik (Croacia), en la vicepresidencia de un consejo en el que también estarán representadas las ciudades de Quebec (Canada), Angra do Heroismo (Portugal), San Luís de Potosí (México), Luxemburgo (Luxemburdo), Bruselas (Bélgica), Visby (Suecia), Gyeongjou (Corea del Sur) y Saint-Louis (Senegal).

El alcalde de Córdoba ha expresado su satisfacción por este nombramiento y ha destacado que "con la presidencia de la OCPM, Córdoba se sitúa en el lugar que se merece, por su importantísimo legado patrimonial, pero también por el trabajo que se lleva realizando en los últimos años en materia de puesta en valor del patrimonio".

Bellido ha indicado que presidir la OCPM "es un honor y una gran responsabilidad, y lo vamos a hacer con un nuevo consejo de administración en el que están representadas ciudades de todo el mundo, lo que demuestra la pluralidad y la importancia de esta organización y de los retos que vamos a afrontar en el futuro más inmediato, que tienen que ver con la habitabilidad y sostenibilidad de nuestros cascos históricos, así como con la puesta en marcha de nuevas herramientas que nos permitan adelantarnos a nuevos desafíos para las ciudades patrimonio", ha concluido.